"Не хотіла би бути нею": британка розказала про свою роботу двійником Кейт Міддлтон

Колишня офіціантка на ім'я Гайді Ейген побудувала успішну кар'єру завдяки своїй схожості з Кейт Міддлтон. Жіночку називають "найреалістичнішим двійником" герцогині в Британії.

Гайді заробляє, беручи участь у телешоу, рекламних кампаніях, розважальних заходах тощо. Залежно від обсягу роботи, її гонорари коливаються від 500 фунтів стерлінгів і до кількох тисяч.

Як це, працювати "Кейт Міддлтон", жіночка розказала виданню My London.

Гайді працює двійником дружини принца Вільяма фото з instagram ейген

Зі слів Гайді, її життя почало змінюватися в 2011-му році, коли принц Вільям готувався до одруження, і цікавість людей до його нареченої стрімко зросла. Клієнти закладу, де працювала Ейген, стали помічати, як вона подібна до Кейт, та просити з нею сфотографуватися.

"Я про це насправді не думала. Я не усвідомлювала, що двійники взагалі існують, що так можна заробляти на життя, що це робота - що є ціла спільнота таких людей", - зізналася вона.

Колись жінка була звичайною офіціанткою

Через кілька місяців Ейген наважилася надіслати свої знімки до агенції зіркових двійників. Її першим замовленням стала поява в образі герцогині в аеропорту Гатвік під час Олімпійських ігор 2012.

"Події на кшталт ювілею, народження принца Джорджа, Олімпіади, 90-річчя королеви - вони створюють купу роботи. Будь-яка визначна подія в королівській родині - і завжди будуть якісь веселі заходи для нас", - зазначила жінка.

Із Мері Рейнолдс, яка працює "королевою" вже 30 років, Ейген дуже здружилася і навіть запросила її на своє весілля

В "допандемійні" часи Гайді, яка мешкає з чоловіком та двома дітьми в Нортгемптонширі, встигла попрацювати герцогинею в США, Німеччині, Гонконгу та в Австралії. А якось вона літала на приватну вечірку до Австрії разом із двійниками Гаррі Поттера та Єлизавети ІІ.

"Це було найхимерніше тріо, але ми чудово провели час. Розумієте, коли рідні чи друзі питають, що ти робиш у ці вихідні, а ти така: "Я мчу до Австрії з Гаррі Поттером і королевою", це може здатися дивним", - розказала Ейген.

Гайді з колегами

Гайді пильно відслідковуває, в якому одязі Кейт з'являється на публіці, і відповідно поповнює свій робочий гардероб. Коли герцогиня вигулює речі від якихось демократичних брендів на кшталт Zara, двійникиня одразу купує собі таке саме. А ще її виручає AliExpress.

Ейген уже звикла до того, що на неї витріщаються на вулиці й просять про фото.

"Я би не хотіла, щоби таке зі мною було весь час - не хотіла би бути нею - але моментальний знімок її життя - це справді класно", - поділилася вона.

Із "принцом Вільямом"

"Королівську сім'ю" запрошують на вечірки та інші розважальні заходи

Ліворуч Кейт, праворуч Гайді

Кадр із рекламного ролика, де знялася Ейген

"Тусимо з бабунею", - підписала жінка це фото

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі живе плюссайз-двійник Меган Маркл. А в Іспанії є бабуся, що як дві краплини води схожа на Дональда Трампа.

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