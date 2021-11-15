Майбутня королева: Міддлтон у Alexander McQueen замінила Єлизавету ІІ на офіційному заході

Королівська родина Великої Британії у Неділю пам'яті (Remembrance Sunday) традиційно взяла участь в урочистому вшануванні полеглих вояків. І, на відміну від попередніх років, ключову позицію на балконі зайняла не королева, а дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон.

Зазвичай у центрі стоїть королева Єлизавета фото getty images

Як повідомляє ВВС, Її Величність до останнього планувала бути присутня на заході. Одначе вранці 14-го листопада Букінгемський палац повідомив, що Єлизавети ІІ не буде, оскільки вона потягнула спину. За словами представників королеви, вона була розчарована та засмучена цим інцидентом.

39-річна Міддлтон надягла сукню-пальто від Alexander McQueen та капелюшок Tiffany, повідомляє The Daily Mail.

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У цьому ж пальтечку Кейт була в Неділю пам'яті в 2018-му році фото getty images

Разом із Каміллою Паркер-Боулз та Софі Уессекською вони спостерігали з балкона, як принци Чарльз та Вільям покладають вінки до меморіалу Кенотаф.

Міддлтон зі свекрухою фото getty images

Нагадаємо, минулорічна церемонія стала першою, в якій не взяв участь принц Гаррі. Причому вінок, який він мав би покласти до меморіалу, навіть уже був виготовлений. Проте Гаррі, який після "Мегзіта" перебрався до США, вже не дозволили приєдантися до родини.

Як відомо, першим у черзі до трону стоїть 73-річний принц Чарльз, а другим - 39-річний Вільям.

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