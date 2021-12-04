"Була надто жирна": "мама Стіфлера" Дженніфер Кулідж зізналася, що ледь не відмовилася від ролі через вагу

Американська акторка Дженніфер Кулідж, яка найбільше запам'яталася глядачам як сексапільна "мама Стіфлера" у комедії "Американський пиріг", зізналася, що дуже погладшала під час пандемії.

Комплекси через фізичну форму мало не змусили 60-річну зірку відмовитися від ролі в серіалі НВО "Білий лотос".

У цьому вона зізналася People.

Пам'ятаєте "маму Стіфлера"? фото з instagram кулідж

Зі слів Дженніфер, роль багатої, але дуже нещасної та самотньої Тані автор серіалу Майк Вайт написав спеціально для неї.

"Я намагалася відмовитися, бо була надто жирна", - поділилася Кулідж.

Як пояснила акторка, вона дуже некомфортно почувалася у своєму тілі.

"Під час COVID я все запустила. Я все запускала більшу частину мого життя, але під час COVID запустила реально все", - розказала вона.

"Я марнославна. Мені хотілося в фільмі виглядати певним чином... Я не була готова до цієї крутої можливості", - додала Кулідж.

На щастя, Дженніфер таки переконали зіграти Таню. І зробила це її "мудра гьорлфренд", розказала акторка, яка раніше не ділилася подробицями свого особистого життя, хоча публічно підтримувала ЛГБТ-спільноту.

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До слова, "Білий лотос" продовжено на другий сезон, і героїня Кулідж знову в ньому буде.