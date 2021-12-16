Друг Богдана Вавриш оголосив про розлучення після 20 років шлюбу

42-річний бізнесмен, київський забудовник і друг ексголови ОП, Андрія Богдана, Андрій Вавриш розлучається зі своєю дружиною Мією Вавриш.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Все колись закінчується. Іноді також закінчується місія сім’ї. Забігаючи наперед, я щиро вдячний за всі 20 років життя пліч-о-пліч, в одному серці, в одному пориві. Наша любов дала нам прекрасних сина і дочку, а місту - багато чудових будівель, побудованих мною, будучи натхненним музою", - зазначив Вавриш.

Міа Вавриш займається фотографією та вихованням двох дітей фото з facebook

"Ми залишаємося близькими друзями і нам ще няньчити онуків, сподіваюся, перед великими камінами, де багато друзів, сміху і веселощів. Теплота спогадів наших спільних днів назавжди залишиться зі мною. Але життя триває. Ми мудріємо, ростемо", - написав бізнесмен.

У Андрія з Мією син і донька фото з facebook

"Звичайно, у всьому винен я сам, не зумівши розставити пріоритети, а це пригасило вогонь, і все розладналося. Проте, прошу не турбувати ні друзів, ні знайомих, нікого. Це наші переживання, потрібен час", - підсумував він.

Нагадаємо, Андрій Вавриш теж був на скандальному весіллі Довбенка в Сен-Тропе, на якому гуляв тоді ще голова Офісу президента Андрій Богдан.