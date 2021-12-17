"Не можу дочекатися, коли стану батьком": бойфренд Зендеї розповів про плани на майбутнє

Голлівудський актор Том Голланд, відомий за роллю Людини-павука, заінтригував прихильників неоднозначною заявою про плани на майбутнє.

Ось уже кілька років він зустрічається з акторкою Зендеєю. Пара не коментувала стосунки публічно, однак виключення актор зробив у нещодавньому інтерв’ю People.

"Останні шість років я фокусувався на своїй кар’єрі. Я хочу взяти паузу, щоб приділити увагу створенню сім’ї й пошуку речей, якими б ще хотів займатися поза межами кіно", – сказав актор.

Пара довго приховувала стосунки фото Instagram@tomholland2013

"Я люблю дітей. Не можу дочекатися, коли стану батьком. Звісно, я буду чекати… Але якщо я, наприклад, йду на весілля, то завжди тусуюся за дитячим столом. Мій тато став для мене прекрасною рольовою моделлю. Думаю, в мене це від нього", – розповів Голланд.

На прем'єрі "Людина-павук. Додому шляху нема" фотто Getty Images

Нагадаємо, роман 25-річних Зендеї та Голланда розпочався на знімальному майданчику. Нещодавно закохані з’явилися разом на червоному хіднику прем’єри нової частини "Людини-павука".

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