Зендея у "павутинній" сукні з’явилася з бойфрендом на прем’єрі. ФОТО

14 грудня 2021, 10:40

Американська акторка Зендея оригінально підтримала прем’єру фільму "Людина-павук. Повернення додому", у якому зіграла одну з головних ролей.

25-річна зірка обрала сукню від Valentino із символічним принтом павутиною. Образ вона доповнила чорною маскою.

 
Зендея любить поєднувати розріз і глибоке декольте
фото Getty images

На червоному хіднику Зендея з’явилася разом зі своїм бойфрендом і виконавцем головної ролі 25-річним Томом Голландом.


 
Пара зійшлася саме на зйомках першої частини "Людини-павука"

Нагадаємо, Зендея відома роллю у підлітковому серіалі "Ейфорія", за яку отримала чимало нагород. Вона також зіграла у фентезі-екшені "Дюна", що вийшов на екрани у 2021-му. А декількома роками раніше Marvel затвердили її на роль Мері Джейн у перезапуску франшизи "Людина-павук".

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