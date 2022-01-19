Французький актор Гаспар Ульєль помер від травми на гірськолижному курорті

Відомий французький актор Гаспар Ульєль помер від травм, які отримав під час катання на гірськолижному курорті Роз'єр у Франції.

Про це 19-го січня повідомляє France 24 з посиланням на заяву його родини.

"Актор Гаспар Ульєль помер у віці 37 років", - йдеться у публікації.

За даними джерел телеканалу BFMTV, актор зіткнувся з іншим лижником, після чого його госпіталізували у важкому стані із серйозною черепно-мозковою травмою.

Останньою роллю актора стала роль Міднайт Мена у серіалі "Місячний лицар", який має вийти цього року фото getty images

Гаспар Ульєль відомий ролями у фільмах "Ганнібал: Сходження", "Довгі заручини", "Сен Лоран. Стиль - це я", "Це лише кінець світу".

У 2005 та 2017 роках він став лауреатом національної кінопремії Франції "Сезар".