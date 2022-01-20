Стали відомі подробиці трагічної смерті Гаспара Ульєля

18 січня помер 37-річний французький актор Гаспар Ульєль, відомий за фільмами "Молодий Ганнібал", "Це всього лише кінець світу" та "Святий Лоран. Страсті великого кутюр’є".

Артист відпочивав на гірськолижному курорті Роз'єр у Франції. 18 січня під час катання на лижах Гаспар зіштовхнувся з іншим чоловіком та отримав, щонайменше важку травму голови, яка згодом і стала причиною смерті.

Актора відразу вертольотом доправили до лікарні, де він, попри старання лікарів, помер близько 16:00. Родина актора зробила офіційну заяву лише наступного дня.

У 37-річного актора лишилася цивільна дружина – французька модель та співачка Ґаель П’єтрі. Пара була разом із 2013-го року. У 2016-му в них народився син Орсо фото Getty images

Як повідомляє The Sun, посилаючись на матеріали французьких видань, на акторові не було шолому. Другий учасник нещасного випадку серйозних травм не отримав.

"Гаспар Ульєль зіштовхнувся з іншим лижником на верхівці синьої траси Тетрас (Tetras). Зіткнення сталося, коли він звернув на роздоріжжі вліво, щоби, імовірно, доєднатися до своїх друзів, які перебували на трасі Геллінот (Gellinotte). Коли прибула допомога, Гаспар був нерухомий та без свідомості", – говорить Енн Геш, прокурор муніципалітету Альберві́ль, де розташований гірськолижний курорт.

Наразі поліція проводить розслідування щодо інших обставин інциденту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Французький актор Гаспар Ульєль помер від травми на гірськолижному курорті