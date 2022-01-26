57-річна Кортні Кокс посвітила ніжками у глянці та розповіла, чи хоче заміж

Американська акторка Кортні Кокс зізналася, що з віком стала більше цінувати кохання. Свого ж нареченого, музиканта Джонні МакДейда 57-річна зірка "Друзів" вважає дуже розумним, красивим та сексуальним.

Про те, чи одружаться вони з ним нарешті після семи років заручин, зірка "Друзів" розказала в інтерв'ю журналові People.

Акторка в інтерв'ю розповіла про чесноти свого коханого PEGGY SIROTA з сайту People фото

"Він чудовий слухач. І я ніколи не зустрічала більш терплячої людини. Він чудовий порадник. Я люблю його серце, його прагнення. Його моральні цінності. Він надзвичайно талановитий та, безперечно, музичний, але ще він поет та письменник. Він такий розумний, і я вважаю його дуже сексі. І, зрештою, він красивий", - розхвалила 45-річного коханого Кортні.

Тим не менш, Кокс не впевнена, чи вони одружаться.

"Я не знаю. Я точно не проти цього. Я просто про це не думаю", - зазначила вона.

Кортні почала зустрічатися з учасником гурту Snow Patrol ще в 2013-му. Але до вівтаря вони досі не дійшли фото з instagram кокс

Зі слів Кокс, із роками вона зрозуміла, що багато речей, які їй не подобалися в партнері, вона сприймала надто особисто.

"Я звикла думати: "Ну, от якби ти мене кохав..." Насправді річ не в тобі. Люди роблять якісь речі через їхню власну історію та їхнє власне минуле. Я точно цей урок засвоїла", - поділилася актриса.

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