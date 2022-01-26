57-річна Кортні Кокс посвітила ніжками у глянці та розповіла, чи хоче заміж
Американська акторка Кортні Кокс зізналася, що з віком стала більше цінувати кохання. Свого ж нареченого, музиканта Джонні МакДейда 57-річна зірка "Друзів" вважає дуже розумним, красивим та сексуальним.
Про те, чи одружаться вони з ним нарешті після семи років заручин, зірка "Друзів" розказала в інтерв'ю журналові People.
"Він чудовий слухач. І я ніколи не зустрічала більш терплячої людини. Він чудовий порадник. Я люблю його серце, його прагнення. Його моральні цінності. Він надзвичайно талановитий та, безперечно, музичний, але ще він поет та письменник. Він такий розумний, і я вважаю його дуже сексі. І, зрештою, він красивий", - розхвалила 45-річного коханого Кортні.
Тим не менш, Кокс не впевнена, чи вони одружаться.
"Я не знаю. Я точно не проти цього. Я просто про це не думаю", - зазначила вона.
Зі слів Кокс, із роками вона зрозуміла, що багато речей, які їй не подобалися в партнері, вона сприймала надто особисто.
"Я звикла думати: "Ну, от якби ти мене кохав..." Насправді річ не в тобі. Люди роблять якісь речі через їхню власну історію та їхнє власне минуле. Я точно цей урок засвоїла", - поділилася актриса.
"Я зрозуміла, що любов безцінна. Коли я стала старша, я це усвідомила", - додала Кортні.
Як відомо, в 2015-му Кокс і МакДейд на деякий час розійшлися. Серед причин називали авторитарність зірки та її небажання розбиратися з власними психологічними проблемами. Але згодом голуб'ята знайшли спільну мову.
Нагадаємо, в Кокс є 17-річна донька Коко від актора Девіда Аркетта. Кортні не приховувала, що мріє народити від МакДейда, використавши донорську яйцеклітину.
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