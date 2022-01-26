"У 80 хочу бути прекрасною бабцею": Кравець розказала, що робить із обличчям та тілом

45-річна зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець поділилася зі своїми фолловерами секретами краси та молодості.

Артистка розповіла в сторіс Instagram, як вона доглядає за шкірою обличчя та тіла.

"Я ходжу на масажі і усілякі остеопатичні естетичні процедури, - вони стосуються обличчя і тіла. Я займаюся пілатесом. Хотілося б регулярніше і тренеру, і мені, але поки що, як виходить. В мене такий пілатес, на тренажерах, з повним включенням. Такий, серйозний взагалі спорт", - поділилася зірка.

Кравець відповіла на запитання підписників, сидячи за кермом автомобілю

"В силу того, що я поки не можу робити ніяких там ін’єкцій і усіляких таких процедур… Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю і не дуже хочу, тому роблю все, що можу, щоб гарно виглядати на свій вік", - зізналася Олена.

З таким доглядом Олена справді буде найгарнішою бабусею

"Сьогодні є багато технік без застосування ін’єкцій. Взагалі я наближаюся до того, щоб у свої 80 бути прекрасною бабцею", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, у 2016 році Олена стала мамою трьох дітей. Кравець виховує 5-річних двійнят і 18-річну донечку.