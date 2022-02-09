Музична харизматична пара: стали відомі претенденти нової номінації премії YUNA від МХП
Оргкомітет Національної музичної премії YUNA та її генеральний партнер – компанія МХП – оголосили претендентів у новоствореній спеціальній номінації "Музична Харизматична Пара". Її отримає одна з сімейних пар, в якій обидві половинки працюють у шоу-бізнесі (разом чи окремо).
Про це повідомляється на сторінці музичної премії у Facebook.
За перемогу в номінації "Музична Харизматична Пара" цього року будуть змагатися шість зіркових сімей:
- Юлія Саніна та Валерій Бебко (The HARDKISS)
- Олексій Потапенко (ПТП) та Настя Каменських (NK)
- Ната Жижченко (ONUKA) та Євген Філатов (The Maneken; продюсер ONUKA)
- Володимир Дантес (DANTES) та Надя Дорофєєва (DOROFEEVA)
- Анастасія Кочетова (MamaRika) та Сергій Середа (продюсер Mamarika)
- Дмитро Монатік (MONATIK) та Ірина Монатік (продюсер MONATIK)
Відзначається, що переможців обиратимуть більше 25 тисяч співробітників МХП шляхом внутрішнього голосування в компанії. Про те, яка пара виграє та отримає нагороду, стане відомо на церемонії YUNA 2022, яка відбудеться 16 березня у київському Палаці "Україна".
Про нову номінацію.
Нова нестандартна категорія з’явилася завдяки давній мрії організаторів премії і максимальній синергії YUNA з МХП щодо створення цієї "сімейної" номінації.
"Дослідження SOCIS "Ціннісні орієнтації українців 2021", яке проводилося на національному рівні та серед співробітників МХП, показало, що сімейні цінності є одними з пріоритетних – як для українського суспільства в цілому, так і для команди МХП. Оскільки YUNA – національна музична премія, ми вирішили зробити номінацію МХП саме про сімейні цінності", – розповів заступник Голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом МХП Андрій Булах.
За словами співзасновника та генпродюсера YUNA Павла Шилька, ідея такої нагороди з’явилися ще чотири роки тому і стала відтоді його мрією. Однак реалізувати її власними силами не виходило. Формат цієї номінації не є класичним для премії, всі переможці якої визначаються за професійними успіхами артистів та голосуванням членів журі YUNA.
"Музична Харизматична Пара" – це комплексна нагорода, і за загальний прогрес в українському шоу-бізнесі, і за підтримку сімейних цінностей. За вміння сімейної пари бути командою у житті та роботі. Тому логічно, що переможці номінації мають визначатися голосуванням не музичних експертів, а слухачів. Я безмежно вдячний нашому генеральному партнеру – компанії МХП, що вона взяла на себе цю приємну та відповідальну роботу", – відзначив Павло Шилько.
Як відібрали претендентів?
Організатори підкреслюють, що принцип відбору номінантів був абсолютно прозорим та мав два чіткі критерії.
По-перше, успішність пари в музичній індустрії (хоча б один представник пари має бути серед претендентів на нагороди YUNA 2022 у звичайних музичних категоріях). По-друге, підтримка парою сімейних цінностей у подружньому житті.
Назву для номінації визначили внутрішнім голосуванням співробітники МХП.
Музична премія YUNA: Що, Де, Коли.
YUNA (Yearly Ukrainian National Award) – щорічна експертна музична нагорода для найкращих артистів в різних номінаціях, єдина музична премія національного масштабу в Україні.
Церемонія YUNA 2022 відбудеться 16 березня у київському Палаці "Україна". Під час заходу будуть вручені 18 нагород. З них 17 – у суто музичних номінаціях за результатами голосування журі премії. Вісімнадцята – "Музична Харизматична Пара" – за підсумками голосування колективу МХП.
powered by lun.ua