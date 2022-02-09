Музична харизматична пара: стали відомі претенденти нової номінації премії YUNA від МХП

YUNA

Оргкомітет Національної музичної премії YUNA та її генеральний партнер – компанія МХП – оголосили претендентів у новоствореній спеціальній номінації "Музична Харизматична Пара". Її отримає одна з сімейних пар, в якій обидві половинки працюють у шоу-бізнесі (разом чи окремо).

Про це повідомляється на сторінці музичної премії у Facebook.

За перемогу в номінації "Музична Харизматична Пара" цього року будуть змагатися шість зіркових сімей:

Юлія Саніна та Валерій Бебко (The HARDKISS)

Олексій Потапенко (ПТП) та Настя Каменських (NK)

Ната Жижченко (ONUKA) та Євген Філатов (The Maneken; продюсер ONUKA)

Володимир Дантес (DANTES) та Надя Дорофєєва (DOROFEEVA)

Анастасія Кочетова (MamaRika) та Сергій Середа (продюсер Mamarika)

Дмитро Монатік (MONATIK) та Ірина Монатік (продюсер MONATIK)

Відзначається, що переможців обиратимуть більше 25 тисяч співробітників МХП шляхом внутрішнього голосування в компанії. Про те, яка пара виграє та отримає нагороду, стане відомо на церемонії YUNA 2022, яка відбудеться 16 березня у київському Палаці "Україна".

Про нову номінацію.

Нова нестандартна категорія з’явилася завдяки давній мрії організаторів премії і максимальній синергії YUNA з МХП щодо створення цієї "сімейної" номінації.

"Дослідження SOCIS "Ціннісні орієнтації українців 2021", яке проводилося на національному рівні та серед співробітників МХП, показало, що сімейні цінності є одними з пріоритетних – як для українського суспільства в цілому, так і для команди МХП. Оскільки YUNA – національна музична премія, ми вирішили зробити номінацію МХП саме про сімейні цінності", – розповів заступник Голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом МХП Андрій Булах.



За словами співзасновника та генпродюсера YUNA Павла Шилька, ідея такої нагороди з’явилися ще чотири роки тому і стала відтоді його мрією. Однак реалізувати її власними силами не виходило. Формат цієї номінації не є класичним для премії, всі переможці якої визначаються за професійними успіхами артистів та голосуванням членів журі YUNA.

"Музична Харизматична Пара" – це комплексна нагорода, і за загальний прогрес в українському шоу-бізнесі, і за підтримку сімейних цінностей. За вміння сімейної пари бути командою у житті та роботі. Тому логічно, що переможці номінації мають визначатися голосуванням не музичних експертів, а слухачів. Я безмежно вдячний нашому генеральному партнеру – компанії МХП, що вона взяла на себе цю приємну та відповідальну роботу", – відзначив Павло Шилько.

Як відібрали претендентів?

Організатори підкреслюють, що принцип відбору номінантів був абсолютно прозорим та мав два чіткі критерії.



По-перше, успішність пари в музичній індустрії (хоча б один представник пари має бути серед претендентів на нагороди YUNA 2022 у звичайних музичних категоріях). По-друге, підтримка парою сімейних цінностей у подружньому житті.

Назву для номінації визначили внутрішнім голосуванням співробітники МХП.



Музична премія YUNA: Що, Де, Коли.

YUNA (Yearly Ukrainian National Award) – щорічна експертна музична нагорода для найкращих артистів в різних номінаціях, єдина музична премія національного масштабу в Україні.



Церемонія YUNA 2022 відбудеться 16 березня у київському Палаці "Україна". Під час заходу будуть вручені 18 нагород. З них 17 – у суто музичних номінаціях за результатами голосування журі премії. Вісімнадцята – "Музична Харизматична Пара" – за підсумками голосування колективу МХП.