Депутатка Устінова підтвердила вагітність та оголосила стать майбутньої дитини
11 лютого 2022, 13:01
36-річна депутатка і голова фракції "Голос" Олександра Устінова вирішила покласти край усім спекуляціям у ЗМІ навколо її вагітності та шлюбу.
У своєму Facebook вона підтвердила, що зовсім скоро стане мамою дівчинки, та пояснила, чому відлетіла до США, де живе її чоловік.
Також Олександра наголосила, що її майбутня дитина, яка вочевидь народиться в Америці, буде громадянкою України.
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