"Куда вы лезете?! Это преступление перед человечеством": Міхалок емоційно звернувся до білорусів. ВІДЕО

Білоруський музикант Сергій Міхалок, який живе в Україні, записав дуже емоційне звернення до своїх співвітчизників.

Він закликав білорусів не лізти у війну росії з українцями, бо це злочин проти людства і вірна смерть.

Відео своєї промови лідер гурту Brutto Nostra виклав в Instagram.

"Білоруси! Трус і зрадник Лукашенко, засцявши, здав нашу країну божевільному тирану путіну. Ці два гандона використовують територію Білорусі, щоби атакувати нашу братську Україну. Вони (білоруси – ред.) всі тут помруть, тому що ВСУ – це найсильніша армія у світі. Поки не пізно, саботуйте всі накази", - закликав артист.

Реклама:

"Все це злочин перед людством. Куди ви лізете?! Вашими руками два тирана роблять свої брудні, чорні справи", - наголосив Міхалок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BRUTTO NOSTRA (@brutto_nostra)

Українські зірки теж масово звертаються до білорусів і просять їх не брати участь у війні росії з Україною.