"Давайте вместе остановим эту войну": українські зірки звертаються до білорусів

27-го лютого стало відомо, що президент Білорусі Лукашенко може ухвалити рішення про участь білоруської армії у війні росії проти України.

Зупинити диктатора можуть лише самі білоруси, тому відомі зірки і блогери звертаються до білоруського народу, поки ще не стало запізно.

Співачка Настя Каменських звернулася до матерів білоруських солдат із проханням не пускати їх на війну проти українців.

"Давайте вместе остановим эту войну", - закликала Настя.

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Співачка Оля Цибульська записала відео білоруською мовою.

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