"По всій Україні ідуть жорстокі бої": Ротару заявила, що вона в Києві молиться за мир в Україні

Співачка Софія Ротару на 5-й день війни заявила, що вона в Києві і молиться за мир в Україні і за наших захисників.

Про це артистка написала в Instagram "тремтячими руками".

"Незалежність і Свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та МИР в УКРАЇНІ! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Трясуться, бо по всій Україні точаться жорстокі бої. Сил нам усім та Миру!", - зазначила Ротару.