"У цей вирішальний час боротьби за Незалежність від рашистської навали": Наталія Васько повінчалася зі своїм обранцем

Акторка театру, кіно і телебачення Наталія Васько 28-го лютого перед Богом стала дружиною свого коханого, Андрія Шестова, з яким вони разом уже близько восьми років.

Чому вони вирішили зробити цей важливий крок саме зараз, в такі непрості часи, вона пояснила в Instagram, поділившись фото.

49-річна Наталія Васько повінчалася зі своїм обранцем фото з Instagram васько

"Ми з Андрієм сьогодні повінчалися! В цей вирішальний час боротьби за Волю і Незалежність від рашистської навали, хочу бути серцем, душею і духом з тобою, мій коханий!", - написала Васько.

У цей тяжкий для України момент пара вирішила бути разом і перед Богом

Кілька років тому зірка "Гнізда горлиці" та "Кріпосної" розказувала ТСН, що за плечима в Андрія один невдалий шлюб, який розпався геть не мирно. Через чвари з ексдружиною Шестова пара не поспішала з одруженням.