Дівчата Кравець та дочка Корогодського знялися у кліпі Шурова з Паш про першу леді

Cпівак Дмитро Шуров представив відео на свою нову пісню, колаборацію з реперкою Аліною Паш. Зветься вона "Перша леді". Але знялася в кліпі, на який Pianoboy, схоже, надихнув гурт Maroon 5 та "Girls Like You", зовсім не Олена Зеленська, а інші відомі жінки.

Серед його героїнь - незмінна муза Ольга Шурова, "кварталівка" Олена Кравець із донькою Машею, актриса Наталія Васько, дизайнерка Лілія Літковська та донька Гаріка Корогодського Маша.

"Будь такою, якою хочеш бути. Ти і є перша леді власного життя", - таким є головний меседж композиції.

Олена Кравець розплакалася у кліпі Шурова й Паш

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"Мене ніхто не любить та не полюбить. Бо я надто товста чи худа. Бо вже стара - за 30 перевалило. Бо в мене великий ніс, маленькі груди, короткі ноги. Бо я не маю таланта, не маю грошей, живу у провінції. Я ніколи нічого не досягну, бо, бо, бо… " Але ж парадокс: я не зустрічав ще жодної нецікавої жінки", - запевняє Шуров.

"Я бачу, що у кожної з вас є своя суперсила, неповторна врода та цілий світ можливостей. Цінуй свою індивідуальність, розвивай свої таланти, досягай своїх цілей - й завжди знайдеться той, хто хоче бути поруч з такою, як ти", - каже артист.

Новоспечена матуся Лілія Літковська

Зі слів музиканта, ця пісня - його ода жіночому різнобарв‘ю та силі духа жінок, що міняють наш світ на краще. Дмитро вважає, що лише у співпраці та взаємодії чоловіків та жінок народжується все найпрекрасніше у світі від дітей до музики.

"Хочеш бути боксеркою? Будь. Хочеш бути одиначкою? Нема питань! Хочеш волонтерити - вперед! Хочеш бути бізнесвумен - тільки за! Хочеш бути просто красивою, але народився чоловіком? Завжди знайдеться той, хто підтримає тебе", - наголошує він.

У Дмитра з Аліною утворився дует

"Як тільки я записав демо пісні, я відчув, що в ній не вистачає голосу сильної, вільної, коханої та дещо зухвалої жінки, й одразу в голові зазвучав голос Аліни Паш. Я надіслав їй пісню, вона її швидко підхопила та внесла свою неповторну girl-power - нові фарби у звучання та зміст. Кліп створений силами жінок", - ділиться Шуров.

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Нагадаємо, у кліпі Maroon 5, який вийшов торік, теж знялося ціле сузір'я сильних та відомих жінок: Дженніфер Лопес, Ґал Ґадот, Тіффані Хеддіш, Міллі Боббі Браун, Ешлі Грем, Мері Джей Блайдж, Еллен ДеДженерес, Ріта Ора та інші. А реп-партія в пісні дісталася епатажній Карді Бі.

Відео з YouTube, фото з Instagram Шурова