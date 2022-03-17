Акторка Оксана Швець загинула під час ракетного обстрілу - театр

Заслужена артистка України Оксана Швець загинула під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві.

Про страшну втрату повідомили на офіційній сторінці Молодого театру, де працювала пані Оксана.

Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена... Опубліковано Молодий театр Четвер, 17 березня 2022 р.

Глядачі пам'ятають її, зокрема, за ролями в таких виставах як "Поступися місцем" та "Зачарований".

Як відомо, на початку березня російські окупанти вбили актора Пашу Лі.