Акторка Оксана Швець загинула під час ракетного обстрілу - театр
Четвер, 17 березня 2022, 17:20
Заслужена артистка України Оксана Швець загинула під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві.
Про страшну втрату повідомили на офіційній сторінці Молодого театру, де працювала пані Оксана.
Непоправне горе в родині Молодого театру. Під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена...Опубліковано Молодий театр Четвер, 17 березня 2022 р.
Глядачі пам'ятають її, зокрема, за ролями в таких виставах як "Поступися місцем" та "Зачарований".
Як відомо, на початку березня російські окупанти вбили актора Пашу Лі.
powered by lun.ua