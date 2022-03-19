"Почесне звання": Комарова зарахували у вороги росії

Телеведучий Дмитро Комаров отримав звання, яким сьогодні справді можна пишатися. Такий собі "Комитет защиты национальных интересов" країни-агресора записав його у "вороги росії".

Цією новиною Дмитро поділився з підписниками у Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Нагадаємо, Комаров намагався достукатися до росіян і показати, яке лихо коять їхні війська з українськими містами.

На його думку, в російських блогерів-мільйонників був шанс зупинити війну, але вони побоялися свого "голого короля", тож тепер, цілком заслужено і стрімкими темпами, повернуться до СРСР.

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