Артистам, які виступали проти війни, заборонять давати концерти в росії – ЗМІ

Майже всі українські зірки у перші дні війни висловлювалися проти агресії росії. Дехто зробив це не одразу, але все ж таки зробив.

Серед російських артистів теж знайшлися такі. І тепер їм усім можуть заборонити виступати на території РФ.

Про це із посиланням на "анонімного концертного промоутера" повідомляє видання "Агентство".

Мовляв, організаторам надали список зірок, чиї пісні віднині не повинні звучати в росії. До списку потрапили 22 артисти, серед них Макс Барських, Світлана Лобода, Іван Дорн Валерій Меладзе, гурт "Океан Ельзи", Дмитро Монатік, а також Потап і Настя Каменських.

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Також у списку знайшлося місце і таким виконавцям, як Борис Гребінщеков, гурти "Кровосток" та "Нерви", Oxxxymiron і навіть Максим Галкін.

Цікаво, що артисти, яким все ще дозволено виступати в росії, відтепер не мають права навіть виконувати пісні вищезгаданих колег. Також для них буцімто запровадять чіткі правила виступу.

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До того ж, заборонено використання символіки інших країн, включно з Україною.

За порушення чи недотримання передбачена навіть кримінальна відповідальність

Нагадаємо, раніше Макс Барських заявив, що більше ніколи не виступатиме на території росії.

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