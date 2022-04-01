Жерар Депардьє засудив путіна за "божевільні безчинства" в Україні

Схоже, французький актор Жерар Депардьє дедалі менше захоплюється своїм колишнім кумиром та керманичем володимиром путіним.

"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні безчинства своїх лідерів, таких як володимир путін", - заявив він Agence France Presse, повідомляє Reuters.

Що, Жераре, якось невдобно получилось? фото afp з сайту getty images

Кінозірка пообіцяв передати всі заробітки за свої три виступи у Парижі "українським жертвам трагічної братовбивчої війни".

Нагадаємо, на початку березня 73-річний Депардьє вже висловлювався з приводу війни в Україні та закликав зупинити зброю.

Як відомо, актор має російське громадянство. У 2015-му році він стверджував, що готовий померти за росію.

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