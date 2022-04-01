Жерар Депардьє засудив путіна за "божевільні безчинства" в Україні

Марія Ткаченко — П'ятниця, 1 квітня 2022, 12:10

Схоже, французький актор Жерар Депардьє дедалі менше захоплюється своїм колишнім кумиром та керманичем володимиром путіним.

"Російський народ не несе відповідальності за божевільні, неприйнятні безчинства своїх лідерів, таких як володимир путін", - заявив він Agence France Presse, повідомляє Reuters.

 
Що, Жераре, якось невдобно получилось?
фото afp з сайту getty images 

Кінозірка пообіцяв передати всі заробітки за свої три виступи у Парижі "українським жертвам трагічної братовбивчої війни". 

Нагадаємо, на початку березня 73-річний Депардьє вже висловлювався з приводу війни в Україні та закликав зупинити зброю.

Як відомо, актор має російське громадянство. У 2015-му році він стверджував, що готовий померти за росію.

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