Любитель путіна Депардьє заговорив про "братовбивчу" війну: Зупиніть зброю
Французький актор та російський громадянин Жерар Депардьє вирішив висловитися стосовно війни, розв'язаної путіним проти України. У своєму інтерв'ю AFP він назвав її "братовбовчою".
"Росія та Україна завжди були братніми країнами", - заявив 73-річний актор, який колись був готовий померти за росію. Про це пише NY Times.
"Я проти цієї братовбивчої війни. Я кажу: зупиніть зброю та ведіть переговори", - закликав Депардьє.
Як зазначає видання, несподіваний коментар актора навряд чи змінить ставлення до нього багатьох українців, зате може зруйнувати роками виплекану дружбу кінозірки з путіним.
"Я люблю вашого президента, Володимира Путіна, дуже сильно люблю, і це взаємно", - оголошував Депардьє в 2013-му.
У 2014-му, виступаючи на кінофестивалі в Латвіє, він запевнив, що любить і росію, і "Україну, котра є частиною росії".
Іще в лютому 2022-го, коли справа вже йшла до війни, актор на французькому ТБ заявив: "Дайте спокій володимиру".
Нагадаємо, однією з останніх закордонних зірок, хто в захватом і пафосом отримав паспорт росії, стала уругвайська та аргентинська акторка Наталія Орейро. Ощасливила вона громадянством країни-агресора і свого 8-річного сина.
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