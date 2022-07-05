Олег Сенцов одружився. ФОТО

Режисер Олег Сенцов, який зараз боронить Україну на передовій, одружився. Його супутницею життя стала юристка та громадська активістка Вероніка Велч.

Про це кінодіяч оголосив на своїй Facebook-сторінці, поділившись фото з РАГСу.

Режисера офіційно окільцювали фото з facebook сенцова

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Побачити, як одружуються Олег та Вероніка, також прийшли, зокрема, Вікторія Сюмар із чоловіком та Андрій Хливнюк (але на фото, на жаль, не потрапили) фото севгіль мусаєвої

фото севгіль мусаєвої

На фото зі свіжоодруженою парою, зліва направо: депутатка Київради та засновниця ГО "Місто-Сад" Євгенія Кулеба, постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва та політолог Микола Давидюк фото валентина кузана

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Як відомо, перша дружина Сенцова, Алла, від якої він має двох дітей, залишилася в Криму. Ексдружина режисера прийняла анексію півострова росією.

У 2021-му році в Олега народилася донька від журналістки Юлії Бабич. Але, як розповів він згодом у Facebook, ці стосунки були "невдалими і нетривалими".

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