Олег Сенцов одружився. ФОТО
Режисер Олег Сенцов, який зараз боронить Україну на передовій, одружився. Його супутницею життя стала юристка та громадська активістка Вероніка Велч.
Про це кінодіяч оголосив на своїй Facebook-сторінці, поділившись фото з РАГСу.
Як відомо, перша дружина Сенцова, Алла, від якої він має двох дітей, залишилася в Криму. Ексдружина режисера прийняла анексію півострова росією.
У 2021-му році в Олега народилася донька від журналістки Юлії Бабич. Але, як розповів він згодом у Facebook, ці стосунки були "невдалими і нетривалими".
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