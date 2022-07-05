Олег Сенцов одружився. ФОТО
— Вівторок, 5 липня 2022, 13:12
Режисер Олег Сенцов, який зараз боронить Україну на передовій, одружився. Його супутницею життя стала юристка та громадська активістка Вероніка Велч.
Про це кінодіяч оголосив на своїй Facebook-сторінці, поділившись фото з РАГСу.
Як відомо, перша дружина Сенцова, Алла, від якої він має двох дітей, залишилася в Криму. Ексдружина режисера прийняла анексію півострова росією.
У 2021-му році в Олега народилася донька від журналістки Юлії Бабич. Але, як розповів він згодом у Facebook, ці стосунки були "невдалими і нетривалими".
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