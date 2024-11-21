"Більшість просто клали х*й": Курган&Agregat про колег в євротурах, про перший у житті новий айфон та секрет успіху

Марія Мельник 21 листопада, 13:00
Учасники гурту Курган & Agregat
фото Олександра Ратушняка (перша) і Олега Сошко

20-го листопада в столичному готелі Fairmont відбулася щорічна церемонія "УП 100", де було нагороджено сильних і відважних українців.

За музичну частину вечора відповідали душевні і самоіронічні учасники гурту Курган і Agregat.

Аміль та Раміль Насірови розказали, ким надихаються на створення хітів, та пригадали, на що витратили перші гроші з концертів.


Кілька років тому в інтерв'ю Євгену Руденку хлопці розказували, що колись слухали російських реперів Oxxxymiron та Schokk. Аміль і Раміль відповіли, хто надихає їх зараз.

"Нічим не надихаємось. Зараз більше надихають вчинки українців. У нас зараз стільки крутих українців, військових наших. Це вже мотивація щось робити", - відповів Аміль.

Аміль, Раміль і Жека на церемонії УП
На фото (зліва-направо) - Аміль, Раміль і Жека

Хлопці розповіли, яку музику здебільшого слухають останнім часом:

"Найчастіше зараз слухаєм гурт "Vivienne Mort" (український інді-рок-гурт із Києва - ред.) і, мабуть, Океан Ельзи. Скрябіна ще".

Кілька років тому, до заснування гурту, хлопці, за їхніми ж словами, отримували по 100 гривень на місяць. Аміль розповів, на що востаннє витратив зароблені гроші.

"О, я нещодавно перший раз собі купив новий телефон, а не беушний (бо увесь час купляв собі беушні телефони). Айфон. Вперше, новий з магазину, в каробкі. Коли ти сам, тіпа, почав знімати з нього плівку, а не хтось до тебе там, царапинки. Первий раз я купляв телефон, кали його беру з магазину, і мені не треба перевіряти, який там стан акумулятора, який там разйом. Раз*обано чи не раз*обано. Це був цікавий досвід", - пригадав Аміль.

Хлопці виконали кільках своїх хітів, але найбільше враження на публіку справив Крик душі (або Дома аху*нно)
Хлопці виконали кільках своїх хітів, але найбільше враження на публіку справив "Крик душі" (або Дома аху*нно)

Учасники гурту також дали кілька порад молоді, яка боїться заявляти про себе.

"Мабуть, звучить пафосно, але бути собою. Якщо на нашому прикладі, мабуть, ми і виступали тут (на церемонії УП 100 - ред.), бо намагались бути собою", - відповів Раміль.

"Треба робити чесно. Не на*обувать, в першу чергу, себе, робить не ради якихось цілей: "от щас я це зроблю, щоб потім попасти туда". Треба просто робить, щоб тобі було цікаво, щоб тобі подобалось те, що ти робиш. А не ти робиш те, що всім подобається", - радять учасники гурту.

Так виглядає щаслива людина, вільна від самообману

Так виглядає щаслива людина, вільна від самообману

Фото Мельник Марії

Наостанок Аміль відповів, що допомогло бути почутими саме їм.

"Давайте чесно, ці майже 3 роки повномасштабного вторгнення тебе більше будуть слухать не так за твою музику, як за твої вчинки, твою позицію. У нас більшість артистів, які просто поклали х*й на те, що відбувається в країні, тому їхня музика не сильно і катується.

Шкода, що люди не хочуть внікать, хто стоїть за цими піснями. Тобто, якщо людині по*уй, що відбувається в країні, то, думаю, нафіга її музика в цій країні. Якщо вона стоїть осторонь цієї глобальної проблеми. В нас, тіпа, прям трагедія відбувається. Тим паче зараз, коли на фронті ситуація з кожним днем стає гірше і гірше. Колись якісь артисти просто роблять свою музику, заробляють свої бабки, їздять в європейські тури, а допомога від них - одна автівка, один дрон. Кали ти знаєш, що вони заробляють мільйони, - це трошки несправедливо", - запевнив Аміль.

Як відомо, від самого початку повномасштабного вторгнення Курган і Agregat підтримували свою країну і організовували збори для військових.

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