"Більшість просто клали х*й": Курган&Agregat про колег в євротурах, про перший у житті новий айфон та секрет успіху
20-го листопада в столичному готелі Fairmont відбулася щорічна церемонія "УП 100", де було нагороджено сильних і відважних українців.
За музичну частину вечора відповідали душевні і самоіронічні учасники гурту Курган і Agregat.
Аміль та Раміль Насірови розказали, ким надихаються на створення хітів, та пригадали, на що витратили перші гроші з концертів.
Кілька років тому в інтерв'ю Євгену Руденку хлопці розказували, що колись слухали російських реперів Oxxxymiron та Schokk. Аміль і Раміль відповіли, хто надихає їх зараз.
"Нічим не надихаємось. Зараз більше надихають вчинки українців. У нас зараз стільки крутих українців, військових наших. Це вже мотивація щось робити", - відповів Аміль.
Хлопці розповіли, яку музику здебільшого слухають останнім часом:
"Найчастіше зараз слухаєм гурт "Vivienne Mort" (український інді-рок-гурт із Києва - ред.) і, мабуть, Океан Ельзи. Скрябіна ще".
Кілька років тому, до заснування гурту, хлопці, за їхніми ж словами, отримували по 100 гривень на місяць. Аміль розповів, на що востаннє витратив зароблені гроші.
"О, я нещодавно перший раз собі купив новий телефон, а не беушний (бо увесь час купляв собі беушні телефони). Айфон. Вперше, новий з магазину, в каробкі. Коли ти сам, тіпа, почав знімати з нього плівку, а не хтось до тебе там, царапинки. Первий раз я купляв телефон, кали його беру з магазину, і мені не треба перевіряти, який там стан акумулятора, який там разйом. Раз*обано чи не раз*обано. Це був цікавий досвід", - пригадав Аміль.
Учасники гурту також дали кілька порад молоді, яка боїться заявляти про себе.
"Мабуть, звучить пафосно, але бути собою. Якщо на нашому прикладі, мабуть, ми і виступали тут (на церемонії УП 100 - ред.), бо намагались бути собою", - відповів Раміль.
"Треба робити чесно. Не на*обувать, в першу чергу, себе, робить не ради якихось цілей: "от щас я це зроблю, щоб потім попасти туда". Треба просто робить, щоб тобі було цікаво, щоб тобі подобалось те, що ти робиш. А не ти робиш те, що всім подобається", - радять учасники гурту.
Наостанок Аміль відповів, що допомогло бути почутими саме їм.
"Давайте чесно, ці майже 3 роки повномасштабного вторгнення тебе більше будуть слухать не так за твою музику, як за твої вчинки, твою позицію. У нас більшість артистів, які просто поклали х*й на те, що відбувається в країні, тому їхня музика не сильно і катується.
Шкода, що люди не хочуть внікать, хто стоїть за цими піснями. Тобто, якщо людині по*уй, що відбувається в країні, то, думаю, нафіга її музика в цій країні. Якщо вона стоїть осторонь цієї глобальної проблеми. В нас, тіпа, прям трагедія відбувається. Тим паче зараз, коли на фронті ситуація з кожним днем стає гірше і гірше. Колись якісь артисти просто роблять свою музику, заробляють свої бабки, їздять в європейські тури, а допомога від них - одна автівка, один дрон. Кали ти знаєш, що вони заробляють мільйони, - це трошки несправедливо", - запевнив Аміль.
Як відомо, від самого початку повномасштабного вторгнення Курган і Agregat підтримували свою країну і організовували збори для військових.