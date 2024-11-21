"Більшість просто клали х*й": Курган&Agregat про колег в євротурах, про перший у житті новий айфон та секрет успіху

фото Олександра Ратушняка (перша) і Олега Сошко

20-го листопада в столичному готелі Fairmont відбулася щорічна церемонія "УП 100", де було нагороджено сильних і відважних українців.

За музичну частину вечора відповідали душевні і самоіронічні учасники гурту Курган і Agregat.

Аміль та Раміль Насірови розказали, ким надихаються на створення хітів, та пригадали, на що витратили перші гроші з концертів.

Реклама:

Кілька років тому в інтерв'ю Євгену Руденку хлопці розказували, що колись слухали російських реперів Oxxxymiron та Schokk. Аміль і Раміль відповіли, хто надихає їх зараз.

"Нічим не надихаємось. Зараз більше надихають вчинки українців. У нас зараз стільки крутих українців, військових наших. Це вже мотивація щось робити", - відповів Аміль.

На фото (зліва-направо) - Аміль, Раміль і Жека

Хлопці розповіли, яку музику здебільшого слухають останнім часом:

"Найчастіше зараз слухаєм гурт "Vivienne Mort" (український інді-рок-гурт із Києва - ред.) і, мабуть, Океан Ельзи. Скрябіна ще".

Кілька років тому, до заснування гурту, хлопці, за їхніми ж словами, отримували по 100 гривень на місяць. Аміль розповів, на що востаннє витратив зароблені гроші.

"О, я нещодавно перший раз собі купив новий телефон, а не беушний (бо увесь час купляв собі беушні телефони). Айфон. Вперше, новий з магазину, в каробкі. Коли ти сам, тіпа, почав знімати з нього плівку, а не хтось до тебе там, царапинки. Первий раз я купляв телефон, кали його беру з магазину, і мені не треба перевіряти, який там стан акумулятора, який там разйом. Раз*обано чи не раз*обано. Це був цікавий досвід", - пригадав Аміль.

Хлопці виконали кільках своїх хітів, але найбільше враження на публіку справив "Крик душі" (або Дома аху*нно)

Учасники гурту також дали кілька порад молоді, яка боїться заявляти про себе.

"Мабуть, звучить пафосно, але бути собою. Якщо на нашому прикладі, мабуть, ми і виступали тут (на церемонії УП 100 - ред.), бо намагались бути собою", - відповів Раміль.

"Треба робити чесно. Не на*обувать, в першу чергу, себе, робить не ради якихось цілей: "от щас я це зроблю, щоб потім попасти туда". Треба просто робить, щоб тобі було цікаво, щоб тобі подобалось те, що ти робиш. А не ти робиш те, що всім подобається", - радять учасники гурту.

Так виглядає щаслива людина, вільна від самообману Фото Мельник Марії

Наостанок Аміль відповів, що допомогло бути почутими саме їм.

"Давайте чесно, ці майже 3 роки повномасштабного вторгнення тебе більше будуть слухать не так за твою музику, як за твої вчинки, твою позицію. У нас більшість артистів, які просто поклали х*й на те, що відбувається в країні, тому їхня музика не сильно і катується.

Шкода, що люди не хочуть внікать, хто стоїть за цими піснями. Тобто, якщо людині по*уй, що відбувається в країні, то, думаю, нафіга її музика в цій країні. Якщо вона стоїть осторонь цієї глобальної проблеми. В нас, тіпа, прям трагедія відбувається. Тим паче зараз, коли на фронті ситуація з кожним днем стає гірше і гірше. Колись якісь артисти просто роблять свою музику, заробляють свої бабки, їздять в європейські тури, а допомога від них - одна автівка, один дрон. Кали ти знаєш, що вони заробляють мільйони, - це трошки несправедливо", - запевнив Аміль.

Як відомо, від самого початку повномасштабного вторгнення Курган і Agregat підтримували свою країну і організовували збори для військових.