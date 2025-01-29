"Золото Карпат", два шлюби та TikTok: цікаві факти з життя 65-річного Степана Гіги, популярного серед молоді

Народний артист Степан Гіга – класика української естради, а його хіти "Сон", "Золото Карпат" і "Яворина" стали безсмертними.

На початку повномасштабної війни співак отримав нову хвилю популярності. Гіга буквально заполонив TikTok, а меми з ним з’являлися так швидко, наче десь був окремий спеціальний конвеєр.

В чому феномен 65-річного Степана Гіги? Чому він раптово став крашем молоді? Та який він, творчий шлях україномовного співака в країні, котра десятиліттями страждала від русифікації? Читайте цікаві факти з життя трушного естрадного співака в матеріалі ТаблоID.

З армії в музучилище

Майбутній співак Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року на Закарпатті в селі Білки. Ще у школі він почав проявляти співочий талант, брав уроки вокалу та гри на баяні.

Реклама:

"За часів Союзу я ніколи не міг навіть подумати, що якось вирвуся з села, бо до музичної школи потрібно було їздити в районний центр, а в батьків не було такої можливості: тато працював кочегаром, мама — простою робітницею. Богу дякувати, що мене запримітив вчитель співів у сільській школі Михайло Копинець, який дав мені добру основу. А з часом він сказав: "Потрібно вступати в музичне училище", – згадував Гіга.

Степан Гіга робив усе можливе, аби вирватися з села Фото з сайту Show 24

Проте вступити в училище Гіга зміг лише з четвертої спроби. У 8, 9, 10 класах Степана не взяли, тому йому довелося піти працювати слюсарем, а пізніше водієм вантажівки. Далі – армія, а через два роки, коли він повернувся, співак нарешті став студентом Ужгородського музучилища.

Стожари

У 1983 році, після закінчення училища екстерном, музикант поїхав вступати до Київської консерваторії на вокальний факультет.

Молодий Гіга був мультиінструменталістом Скрін з відео

"Того року я став уже не вперше лауреатом республіканського конкурсу артистів естради. В цей час вирішив вступати до консерваторії, довелося розриватись, бігаючи між репетиціями та іспитами", – розказував Степан Гіга.

Вступні іспити співак склав відмінно і до консерваторії його прийняли.

Вже на другому курсі Степан став вокалістом популярного на той час синтезгурту "Стожари". До складу колективу входили майже одні одногрупники Гіги, а їхній успіх привів до того, що керівництво консерваторії зробило для них дозвіл вільно відвідувати пари.

Гурт "Стожари" користувалися великою популярність у ті часи Скрін з відео

Після того, як майбутній автор хіту "Цей сон" Степан Гіга закінчив навчання, його направили до Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка. Проте співак відмовився, бо не відчував, що це його.

У той саме час він отримує численні пропозиції, одна з таких - працювати у Волинської філармонії, де його чекав гурт "Рандеву" та трикімнатна квартира в Луцьку. Але Степан розуміє, що це теж не те, чого він хоче, і повертається на рідне Закарпаття, де стає солістом Закарпатської обласної філармонії.

"Дома є дома, там і кущі допомагають", - сміявся Степан Гіга.

Народний артист

Через рік після повернення додому Степан Гіга створює джаз-рок групу "Бескид". Проте гурт проіснував недовго і пізніше його розформували, через що співак залишився без роботи й вирішив вчитися аранжуванню. Пізніше Гіга почав писати пісні та створив студію звукозапису "GIGARecords".

Проста й душевна музика Степана Гіги підкорила слухачів Фото з Instagram

У 1998 році Степан Гіга, отримав звання "Заслужений артист України". Вже у 2001 році вийшов перший альбом Степана під назвою "Друзі мої", в якому є пісні і доньки Гіги Квітослави. У тому ж році вийшов альбом "Вулиця Наталі", який розлетівся у 2002 році мільйонним тиражем, і співак отримав "Золотий диск". У тому ж році він став народним артистом України, а музика Степана Гіги почала ставати класикою української естради.

Сьогодні дискографія Степана Гіги налічує 6 альбомів.

Два шлюби та музична родина

Своє особисте життя 65-річний Степан Гіга оберігає від зайвих очей. Відомо, що зі своєю першою дружиною співак навчався разом у школі, а у шлюбі в них народилася донька Квітослава Гіга.

Зараз Степан одружений з професійною бандуристкою Галиною. У минулому вона була адміністратором Закарпатської філармонії, зараз – директорка студії "GIGARecords".

Степан Гіга вважає дітей основним здобутком у своєму житті Фото з Instagram

Дружина Степана Гіги подарувала співаку сина Степана.

Діти Степана Гіги донька Квітослава і син Степан Гіга-молодший услід за батьком обрали музичну стежку. Хлопець узагалі випустив свій перший альбом у 14 років. Сам народний артист підтримує дітей і ділиться власним досвідом.

Ба більше, онук Гіги Даніель (син Квітослави) теж співає з самого дитинства разом зі своїм знаменитим дідусем.

Краш молоді

Після початку великої війни Степан Гіга завірусився в TikTok, а його пісні почали посідати топові позиції в чартах. Хтось вважав його просто мемом, хтось "крінжом", а хтось з теплом зазначав, що його пісні навіюють приємні спогади з дитинства.

Сам Гіга каже, що нічого не змінював і продовжував робити все те ж саме, що і раніше.

"Ніякого феномену немає. Я просто 40 років робив те, що роблю й сьогодні. Можливо, помінялася свідомість людей, тому що в нас протягом багатьох років кормили "людською" попсою. Але я вважаю, що в Україні музика не є гіршою за музику Баскова, Кіркорова. Я цим ніколи не займався – писав і співав тільки українською. Я тут народився, тут пив мамине молоко", – розмірковував 65-річний співак.

Так чи інакше, Гіга став більш медійною персоною, почав ходити на різноманітні Youtube-шоу та співпрацювати з блогерами.

"Я думаю, що змінилася свідомість. І йдеться не лише про мене, зараз багато українських артистів у тренді, й це класно. Словом, є рух й наші артисти не сидять без роботи. Насправді так було завжди (багато молоді на концертах Гіги – ред.)", – ділився Степан.

Нагадаємо про нашу добірку популярних ведучих шоу нульових. Заходьте поностальгувати та дізнатися як в них справи зараз.