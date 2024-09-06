Від Яремчука до Зіброва: де зараз та як виглядають найвідоміші зірки української естради 70 - 90-х років

Історія про співака Назарія Яремчука зібрала рекордний боксофіс серед українських документалок. Для сучасного глядача по-справжньому відкрилася постать цього артиста, а його пісні звучать в інтерпретації популярних нині виконавців.

ТаблоID вирішив розповісти про легенд української попкультури 20 століття. Де зараз Софія Ротару і Лілія Сандулесу? Як виглядають Степан Гіга та Іво Бобул? Багато цікавих фактів - у матеріалі.

Павло Зібров

67-річний Павло Зібров – один із найвідоміших вітчизняних виконавців. Він здобув широку популярність у 90-х роках. Зокрема, коли почав співпрацювати з одним із засновників сучасної української естрадної пісні Юрієм Рибчинським. У їхньому творчому тандемі вийшли такі хіти, як "Хрещатик", "Мертві бджоли не гудуть", "День Народження".

На початку кар'єри Павло Зібров був "небезпечним" артистом Фото: 24 Канал

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Зараз Павло Зібров активно продовжує творчу кар’єру. Він переспівує вищезгадані пісні з молодими виконавцями та створює сучасні композиції. Артист у 1994 році одружився удруге. Разом із дружиною Мариною виховує спільну доньку Діану, яка працює разом із батьком.

Справжньою візитівкою і брендом є вуса Зіброва. У 2019 році він застрахував їх на 270 тисяч доларів. Утім, нещодавно зізнався, що готовий збрити свій скарб за мільйон доларів, щоб пожертвувати гроші на танк для українських захисників.

Вуса Зіброва - то є національний тренд Фото: Instagram

Віктор Павлік

"Ой мамо, Шикидим", - хто тільки не наспівував слова легендарної, або як би зараз сказали "вірусної" пісні 58-річного Віктора Павліка. Він родом із Теребовлі Тернопільської області. Першим проривом в кар’єрі Павліка стала робота в гурті "Анна Марія". У 1994 році виходить їхня пісня "Ти подобаєшся мені", яка визнана найкращим ліричним шлягером України.

Музика пов’язала Віктора Павліка з його теперішньою четвертою дружиною Катериною Репяховою, яка молодша за чоловіка на 29 років. У них народився спільний син Михайло. Загалом Павлік має чотирьох дітей. Середній Павло помер у 2020 році після боротьби з раком.

У 2023 році у Віктора Павліка з’явилися серйозні проблеми із серцем. У травні йому зробили операцію із заміни клапана. Нині артист активно виступає і, за словами його дружини, є основним годувальником у родині.

Артист подолав серйозну хворобу Фото: Instagram

Алла Кудлай

Зірка української естради 20 століття – народна артистка України Алла Кудлай. Вже у 5 років вона почала співати. А будучи дорослою потрапила у хор імені Верьовки. Кудлай пройшла прослуховування і по закінченню навчання почала роботу. Також Алла Петрівна була солісткою естрадно-симфонічного оркестру Держтелерадіо України.

Алла Кудлай в молодості разом із сином, про якого трохи згодом Фото: Facebook

Пісня "Красива жінка незаміжня" й досі є справжнім шлягером. Як розповіла 70-річна Кудлай, її написав Анатолій Матвійчук. Під час запису композиція дуже припала до душі співачці, як і її слухачам у 90-х та сьогодні.

"Коли її записувала, я відчувала, що ця пісня зайде в серце особливо жінок, які відчувають себе покинутими долею", - говорила артистка в розмові з Аліною Доротюк.

Не менш яскравим було й особисте життя Алли Кудлай, про яке вона розповідає небагато. Жінка була у шлюбі зі старшим на 16 років художником Миколою Кучеренком. У них народився спільний син Максим. За 15 років їхній шлюб розпався. У 2009 році сталася ДТП, внаслідок якої ексчоловік загинув, а сама співачка отримала травми.

Алла Кудлай (ліворуч) та мама Насті Каменських Фото: Instagram

Зараз Алла Кудлай виступає зі своїми хітами перед військовими. Товаришує з іншими артистами, зокрема, родиною Зібрових. Є хрещеною мамою Насті Каменських.

Іво Бобул

"Розмова з тобою", "А липи цвітуть" – тепер ці хіти 71-річного Іво Бобула "качають" з новою силою молоде покоління. На початку 80-х співак з’явився на професійній естраді у складі ВІА "Море". Згодом молодим артистом зацікавився композитор Левко Дутківський і написав йому декілька пісень. Попри успішний старт, Бобул на декілька років зник зі сцени.

З роками стиль артиста геть не змінився Фото: Fasebook

Він повернуся у 90-х з найвідомішою своєю композицією "На Україну повернусь". Почав створювати нові хіти і став найпопулярнішим виконавцем української естради. У той період Іво співав у дуеті з Лілією Сандулесою, яка була не лише його колегою, але й дружиною. Наразі Іво Васильович перебуває у четвертому шлюбі. Він має трьох дітей.

Іво Бобул запалює досі Фото: Facebook

Крім творчої діяльності Іво Бобул навчає студентів вокалу, був завідувачем кафедри Інституту сучасного мистецтва. Навіть заявляв про свої наміри балотуватися у президенти. У 2023 році артист під час інтерв’ю втрапив у скандал. Він назвав більшість жінок "меркантильними". А ще між ним та Василем Вірастюком досі триває "холодна війна" після того, як стронгмен висміяв іменний номер артиста у Чернівцях.

Лілія Сандулесу

Співачка, викладачка вокалу, чудова мама та бабуся – так позиціонує себе ще одна легенда української естради 66-річна Лілія Сандулесу. Наприкінці 70-х років вона почала працювати у різних вокально-інструментальних колективах. А справжнім проривом стала перемога на конкурсі артистів естради України, де вона випередила Софію та Ауріку Ротару, Віталія Білоножка та Павла Дворського.

Співачка підкорювала своїм талантом Фото: Instagram

У 1984 році Лілію запросили до Київського мюзик-холу. На початку 90-х Сандулесу об’єдналася зі своїм чоловіком Іво Бобулом і в дуеті виступала за кордоном із спільними хітами. Утім, за 10 років вони розірвали співпрацю. На початку нульових артистка випустила сольний альбом.

Зараз Лілія Сандулесу, як вона сама про себе написала, викладає вокал та займається родиною.

Степан Гіга

"Цей сон мені щоночі сниться", - і не говоріть, що за останній рік бодай раз не наспівували цей хіт від 64-річного Степана Гіги. Артист переживає буквально нову хвилю популярності.

Фото: 24 Канал

Гіга чотири рази намагався вступити в музичне училище. До цього працював слюсарем та водієм вантажівки. Однак навчався майбутній співак добре та навіть екстерном склав іспити. Потім він вступив до Київської консерваторії та на другому курсі почав працювати у дуже популярному колективі "Стожари".

У 90-х для Степана сталася нова хвиля творчості. Він відкрив власну студію, почав писати пісні та займатися аранжуванням. Сьогодні Гіга збирає концерти, де серед глядачів – молодь. Його пісні вірусяться в мережі та створюють нові тренди.

Зараз Степан Гіга - ну справжнісінький рок-співак Фото: Instagram

Софія Ротару

Софія Ротару (справжнє прізвище Ротар) – ще одна естрадна співачка. Її репертуар налічує біля 500 пісень різними мовами. Хоч вона вважалася попсовою співачкою, у свій репертуар 77-річна Ротару включала пісні з елементами року, джазу та репу.

Шедеври української естради лунали у виконанні Софії Ротару Фото: Instagram

Софія Ротару була досить популярною за межами радянського простору. Її альбоми продавалися мільйонними тиражами та створювалися численні фан-клуби. У 2008 році артистка вважалася найбільш високооплачуваною співачкою. Була у шлюбі з Володимиром Євдокименком, який помер у 2002. Після цього Ротару так і залишилася сама. Співачка має єдиного сина Руслана від покійного чоловіка.

До початку повномасштабного вторгнення Ротару активно вела свої соцмережі та брала участь у зйомках телешоу. Зараз своїх прихильників вона радує нечастими постами.

Ось так зараз виглядає співачка Фото: Instagram

Василь Зінкевич

До того, як 79-річний Василь Зінкевич став зіркою української естради, він ставив танцювальні постановки та створював костюми для свого вокально-інструментального колективу. Він був новатором у світі моди.

Українська естрада починається з таких талановитих артистів Фото: Ukrainian People

Зінкевич характеризувався наполегливістю. Так, під час запису новорічної пісні його вокал забракували і покликали натомість Володимира Івасюка. Василь наполіг на ще одному записі та виклався на повну, аби глядачі слухали саме його.

У 1971 році відбулася прем’єра легендарної пісні "Червона рута" у виконанні Яремчука, Зінкевича та Івасюка. Тоді ж сталися зйомки однойменного мюзиклу про двох закоханих – гуцулку Оксану та шахтаря Бориса. Головні ролі виконали Василь Зінкевич та Софія Ротару.

До кінця 90-х популярність артиста була на піку. Та потім поступово він йшов зі сцени. Відомо, що Зінкевич має двох синів, які також пішли музичною стежкою.

Фото з мережі

Назарій Яремчук

У 80-х Назарій Яремчук був всенародною зіркою в Україні. Особливу популярність він здобу під час роботи у вокально-інструментальному ансамблі "Смерічка" разом із Василем Зінкевичем та Володимиром Івасюком.

Яремчук народився у Вижниці в співочій родині, тому з дитинства мав музичний талант. До колективу він потрапив випадково, коли приходив послухати репетицію ВІА після курсів водіїв. Керівник ансамблю Левко Дутківський після одного прослуховування Яремчука запропонував стати солістом.

Назарій Яремчук - золотий фонд української естради Фото: photo-lviv.in.ua

Співак повністю віддавався роботі та сцені. Давав по 3-4 концерти на день майже без відпочинку. Не відмовлявся виступати ні в Афганістані, в зоні відчуження після катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Останні роки життя проходили в боротьбі за здоров’я. Назарію діагностували рак шлунка. Операція, зроблена в Канаді, не допомогла. Дуже швидко артист пішов у віці 44 років. У нього залишилося троє дітей: двоє синів від першого шлюбу та донька Марія від другого.

Володимир Івасюк

Володимир Івасюк – один із основоположників української естрадної музики. Він є автором понад 100 пісень. Зокрема, "Червона рута" та "Водограй", кавери на які створюються й досі. Писав композиції для фільмів та театральних вистав.

Зірки української естради розпочинаються з Володимира Івасюка Фото: glavcom.ua

Життя Івасюка склалося трагічно. У квітні 1979 року він зник безвісти. У травні того ж року його знайшли повішеним у Брюховецькому лісі під Львовом. Існувало чимало версій його смерті, зокрема мовилося про самогубство. Однак у 2014 році Генпрокуратура України поновила справу музиканта. Тодішній прокурор Львівської області стверджував, що його вбили співробітники КДБ. У 2019 році за висновками судової експертизи, стало відомо, що Володимир Івасюк не міг скоїти самогубство.

Свою родину музикант не встиг створити. У нього було перше та студентське кохання. Певний час він зустрічався із журналісткою Галиною Тарасюк. А останні роки – із росіянкою Тетяною Жуковою. Після смерті Івасюка вона таємниче зникла.

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