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"Все краще показувати на власному прикладі": Корогодський про ставлення до оголення в мережі, свою сторінку на OnlyFans та виховання дітей

Марія Мельник - 7 лютого, 16:00
Гарік Корогодський у зеленому
Фото пресслужби Гаріка Корогодського

6-го лютого "Економічна правда" та Mezha.Media у Києві провели захід, присвячений масштабним технологічним зрушенням.

Одним зі спікерів, який підтримав легалізацію OnlyFans, став бізнесмен і засновник благодійного фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський.

Епатажний Корогодський розказав, як ставиться до демонстрації тіла у соцмережах, про виховання нащадків та хто з дитинства став для нього головним прикладом.


Гарік, за його ж словами, прийшов на захід "в а*уєнному настрої" і, як завжди, у яскравому аутфіті. Бізнесмен розповів, з чого розпочався його день:

"Два тренування. Теніс у мене на паузі зараз. Ремонтую руку. Заняття з української. Робота".

Незабаром Гарік відремонтує руку і знов зможе так фотографуватися (та робити блискучі форхенди і бекхенди)

Незабаром Гарік "відремонтує" руку і знов зможе так фотографуватися (та робити блискучі форхенди і бекхенди)

Засновник благодійного фонду також відповів, як тримає ментальний стан впродовж великої війни:

"Буденні справи, рутина, за яку я сховався. Робота, спорт, пишу стендап, театр".

За словами Корогодського, він ставиться позитивно до демонстрації тіла в інтернет-площині, ба більше, і сам цим займається.

зареєструвався на OnlyFans і показую своє тіло. І донька там моя", - відповів Гарік.

Ви можете заплатити 5$ замість одного капучино на кокосому молоці і, ймовірно, побачити щось більш гаряче, ніж просто напій...

Ви можете заплатити 5$ замість одного капучино на кокосому молоці і, ймовірно, побачити щось більш гаряче, ніж просто напій...

Маша Корогодська з батьком

А 19-річна донька Гаріка Маша робить косплеї на своїй сторінці OnlyFans

Десять років тому в одному в інтерв'ю "Українській правді" Корогодський (не) жартома зазначив, що найкраще виховання дітей - "мистецтво передачі інформації через сперматозоїди". Гарік відповів, чи оновив принципи виховання впродовж останніх років.

"Все краще показувати на власному прикладі... передачею через сперматозоїди", - усміхнувся багатодітний батько.

Корогодський - чорно-біле фото
Гарік ні в чому не обмежує своїх дітей

Корогодський відповів, як утримувати свою індивідуальність і не зливатися з сірою масою.

"Ніколи не було спокуси втратити себе взагалі, не було шансу. Я хочу бути не як всі. Так вихований. Це приклад мого батька. Бо мати казала не виділятися, а батько навпаки хотів виділитися. Я в батька", - відповів він.

"Він (батько - ред.) не міг показувати цього (прикладу - ред.), бо був бригадиром-електриком у радянські часи, але він мене виховував так, що ми маємо виділятись", - додав бізнесмен.

Наостанок Корогодський відповів, які свої риси цінує найбільше.

"Я єдиний, я вільний, в мене немає забобонів".

Гарік розкрив свої карти перед читачами (а це бізнесмен вміє робити на професійному рівні)
Гарік розкрив свої карти перед читачами (а це бізнесмен вміє робити на професійному рівні)
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