"Все краще показувати на власному прикладі": Корогодський про ставлення до оголення в мережі, свою сторінку на OnlyFans та виховання дітей

Фото пресслужби Гаріка Корогодського

6-го лютого "Економічна правда" та Mezha.Media у Києві провели захід, присвячений масштабним технологічним зрушенням.

Одним зі спікерів, який підтримав легалізацію OnlyFans, став бізнесмен і засновник благодійного фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський.

Епатажний Корогодський розказав, як ставиться до демонстрації тіла у соцмережах, про виховання нащадків та хто з дитинства став для нього головним прикладом.

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Гарік, за його ж словами, прийшов на захід "в а*уєнному настрої" і, як завжди, у яскравому аутфіті. Бізнесмен розповів, з чого розпочався його день:

"Два тренування. Теніс у мене на паузі зараз. Ремонтую руку. Заняття з української. Робота".

Незабаром Гарік "відремонтує" руку і знов зможе так фотографуватися (та робити блискучі форхенди і бекхенди)

Засновник благодійного фонду також відповів, як тримає ментальний стан впродовж великої війни:

"Буденні справи, рутина, за яку я сховався. Робота, спорт, пишу стендап, театр".

За словами Корогодського, він ставиться позитивно до демонстрації тіла в інтернет-площині, ба більше, і сам цим займається.

"Я зареєструвався на OnlyFans і показую своє тіло. І донька там моя", - відповів Гарік.

Ви можете заплатити 5$ замість одного капучино на кокосому молоці і, ймовірно, побачити щось більш гаряче, ніж просто напій...

А 19-річна донька Гаріка Маша робить косплеї на своїй сторінці OnlyFans

Десять років тому в одному в інтерв'ю "Українській правді" Корогодський (не) жартома зазначив, що найкраще виховання дітей - "мистецтво передачі інформації через сперматозоїди". Гарік відповів, чи оновив принципи виховання впродовж останніх років.

"Все краще показувати на власному прикладі... передачею через сперматозоїди", - усміхнувся багатодітний батько.

Гарік ні в чому не обмежує своїх дітей

Корогодський відповів, як утримувати свою індивідуальність і не зливатися з сірою масою.

"Ніколи не було спокуси втратити себе взагалі, не було шансу. Я хочу бути не як всі. Так вихований. Це приклад мого батька. Бо мати казала не виділятися, а батько навпаки хотів виділитися. Я в батька", - відповів він.

"Він (батько - ред.) не міг показувати цього (прикладу - ред.), бо був бригадиром-електриком у радянські часи, але він мене виховував так, що ми маємо виділятись", - додав бізнесмен.

Наостанок Корогодський відповів, які свої риси цінує найбільше.

"Я єдиний, я вільний, в мене немає забобонів".