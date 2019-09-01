Корогодський із моделями 50+ вийшов на подіум у перший день UFW

В останній день літа у Мистецькому арсеналі розпочалася головна модна подія столиці – Ukrainian Fashion Week, яка триватиме до 4-го вересня.
Перший день традиційно відкрили дизайнери Артем Климчук, Лілія Пустовіт, Іван Фролов, Олена Буреніна.
Також цього дня свої колекції представили Ельвіра Гасанова та Оксана Каравай.
Але найцікавішим виявився показ RYBALKO & Життєлюб, у якому взяли участь моделі віку 50+ на чолі з екстравагантним бізнесменом та меценатом Гаріком Корогодським.
"Так, був мій вихід на подіум, але не перший же раз, навіть не другий. Почалося з репетиції. Наші моделі - ніколи не називайте їх бабусями, чуєте! - наші моделі дали драйв, від них виходила така енергія - ух! На гримі запалилися все. Вийшло неймовірно красиво", - написав Корогодський у своєму Facebook.
Серед зіркових гостей першого дня Тижня моди були реперка Аліна Паш, ексдепутатка Світлана Заліщук, співачка Марічка Бурмака, світська левиця Світлана Вольнова та багато інших.
Власниця піар-агенства Ярослава Гресь
Наталія Заболотна вже давно не директорка Мистецького арсеналу, але на події в ньому регулярно ходить
Журналіст Юрій Марченко і арт-кураторка Катя Тейлор
Співачка Віра Кекелія та її голе плече
Директорка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова посвітила засмаглими ніжками у мікрошортах
Колишня прес-секретарка UFW Інга Вишневська та постановник показів і стиліст Валерій Топал
Актриса Олена Лавренюк
Колишня шеф-редакторка Vogue Маша Цуканова
Видавець та багатодітна мама Поліна Неня
Мистецьке подружжя Володимир Будніков і Влада Ралко (праворуч)
Незмінні модники Ірина та В'ячеслав Дюденки демонструють стабільність фантазії у виборі аутфітів
Олексій Дівєєв-Цервоний, певно, думав, що капелюх зробить його модним та стильним
Чорний завжди в моді - ніби демонструє нам Валентина Грищенко
Світлана Вольнова та Костянтин Дорошенко теж вдарили по чорному
Співзасновник FILM.UA Group Сергій Созановський з дружино та донькою
Бізнесмен Гарік Корогодський цього вечора був ще й моделлю
У показі взяли участь моделі за 50
"Сам показ не пам'ятаю, як в тумані. Ось люди почали схоплюватися зі своїх місць. Хтось плаче. Але сльози ці від нестерпної краси. Здається, наші дівчатка перестали відображатися в дзеркалі", - поділився враженнями Гарік
Катя Осадча не впустила нагоди розпитати Гаріка про один із найзворушливіших показів Тижня моди ever
Фото Дмитра Ларіна