Корогодський із моделями 50+ вийшов на подіум у перший день UFW

Неділя, 1 вересня 2019, 15:13

В останній день літа у Мистецькому арсеналі розпочалася головна модна подія столиці – Ukrainian Fashion Week, яка триватиме до 4-го вересня.

Перший день традиційно відкрили дизайнери Артем Климчук, Лілія Пустовіт, Іван Фролов, Олена Буреніна.

Також цього дня свої колекції представили Ельвіра Гасанова та Оксана Каравай.

Але найцікавішим виявився показ RYBALKO & Життєлюб, у якому взяли участь моделі віку 50+ на чолі з екстравагантним бізнесменом та меценатом Гаріком Корогодським. 

"Так, був мій вихід на подіум, але не перший же раз, навіть не другий. Почалося з репетиції. Наші моделі - ніколи не називайте їх бабусями, чуєте! - наші моделі дали драйв, від них виходила така енергія - ух! На гримі запалилися все. Вийшло неймовірно красиво", - написав Корогодський у своєму Facebook.

Серед зіркових гостей першого дня Тижня моди були реперка Аліна Паш, ексдепутатка Світлана Заліщук, співачка Марічка Бурмака, світська левиця Світлана Вольнова та багато інших. 

 
У День незалежності 24-го серпня Аліна Паш виступала на Зе-параді, який режисував Алан Бадоєв, а пізніше артистці довелося пояснювати свою поїздку до окупованого Криму у 2015-му році
 
Вже не депутатка Світлана Заліщук завітала на моду у кросівках
 
Власниця піар-агенства Ярослава Гресь
 
Наталія Заболотна вже давно не директорка Мистецького арсеналу, але на події в ньому регулярно ходить
 
Марічка Бурмака вже не на милицях
 
Журналіст Юрій Марченко і арт-кураторка Катя Тейлор 
 
Співачка Віра Кекелія та її голе плече 
 
Директорка конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова посвітила засмаглими ніжками у мікрошортах
 
Колишня прес-секретарка UFW Інга Вишневська та постановник показів і стиліст Валерій Топал 
 
Актриса Олена Лавренюк 
 
Колишня шеф-редакторка Vogue Маша Цуканова
 
Видавець та багатодітна мама Поліна Неня 
 
Мистецьке подружжя Володимир Будніков і Влада Ралко (праворуч) 
 
Незмінні модники Ірина та В'ячеслав Дюденки демонструють стабільність фантазії у виборі аутфітів 
 
Олексій Дівєєв-Цервоний, певно, думав, що капелюх зробить його модним та стильним
 
Чорний завжди в моді - ніби демонструє нам Валентина Грищенко 
 
Світлана Вольнова та Костянтин Дорошенко теж вдарили по чорному
 
Співзасновник FILM.UA Group Сергій Созановський з дружино та донькою 
 
Бізнесмен Гарік Корогодський цього вечора був ще й моделлю
 
У показі взяли участь моделі за 50
 
 
"Сам показ не пам'ятаю, як в тумані. Ось люди почали схоплюватися зі своїх місць. Хтось плаче. Але сльози ці від нестерпної краси. Здається, наші дівчатка перестали відображатися в дзеркалі", - поділився враженнями Гарік
 
 
 
 
Катя Осадча не впустила нагоди розпитати Гаріка про один із найзворушливіших показів Тижня моди ever

Фото Дмитра Ларіна

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