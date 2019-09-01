Корогодський із моделями 50+ вийшов на подіум у перший день UFW

В останній день літа у Мистецькому арсеналі розпочалася головна модна подія столиці – Ukrainian Fashion Week, яка триватиме до 4-го вересня.

Перший день традиційно відкрили дизайнери Артем Климчук, Лілія Пустовіт, Іван Фролов, Олена Буреніна.

Також цього дня свої колекції представили Ельвіра Гасанова та Оксана Каравай.

Але найцікавішим виявився показ RYBALKO & Життєлюб, у якому взяли участь моделі віку 50+ на чолі з екстравагантним бізнесменом та меценатом Гаріком Корогодським.

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"Так, був мій вихід на подіум, але не перший же раз, навіть не другий. Почалося з репетиції. Наші моделі - ніколи не називайте їх бабусями, чуєте! - наші моделі дали драйв, від них виходила така енергія - ух! На гримі запалилися все. Вийшло неймовірно красиво", - написав Корогодський у своєму Facebook.

Серед зіркових гостей першого дня Тижня моди були реперка Аліна Паш, ексдепутатка Світлана Заліщук, співачка Марічка Бурмака, світська левиця Світлана Вольнова та багато інших.

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У показі взяли участь моделі за 50

"Сам показ не пам'ятаю, як в тумані. Ось люди почали схоплюватися зі своїх місць. Хтось плаче. Але сльози ці від нестерпної краси. Здається, наші дівчатка перестали відображатися в дзеркалі", - поділився враженнями Гарік

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Фото Дмитра Ларіна