"Жіноча хитрість", депресія і складнощі батьківства: історія кохання Назара і Ірини Задніпровських
Зірка фільмів і серіалів Назар Задніпровський – народний і заслужений артист України. Про нього відомо як про яскравого комедійного персонажа і в той же час серйозного актора театру. Батьки Назара Задніпровського – відомі українські актори Лесь Задніпровський і Зоя Сивач, а сам Назар представник четвертого покоління акторської династії.
Проте що ж там з особистим життям? Хоч 49-річний Назар не дуже полюбляє давати інтерв'ю і багато розповідати про свою кохану, ТаблоID(у) вдалося зібрати його лавсторі з дружиною.
Читайте, як Ірина жіночими хитрощами заволоділа серцем Задніпровського, не раз рятувала його, а також чому Назар відчуває складнощі бути батьком.
"Жіноча хитрість"
Назар і Ірина познайомилися, коли їй було 15-16 років. Ну, якщо бути точнішими, вони "кидали один одному погляди", проте майбутня зірка "Скажене весілля" Задніпровський вважав молодшу за нього на 8 років дівчину замалою для нього.
Все змінилося, коли Ірина вступила в театральний університет (так, вони обидва актори), що був біля дому Назара.
"А далі вже пішла жіноча хитрість та мудрість. Вона навмисне організовувала наші зустрічі – трішки запізнювалася на пари, щоб зустріти мене, коли я виїжджав з дому на репетиції", – пригадував актор.
Ірина навіть вираховувала час, коли вони з Назаром можуть зустрітися на ескалаторі в метро.
До того ж, до вступу в університет вона часто приходила до Театру ім. Івана Франка (де грав і сам актор) і періодично грала там в масовці. Пізніше виявилося, що мама Ірини в той час продавала в театрі квитки, тож усі "зірки склалися" так, щоб пара зійшлася.
"Чоловікам тільки здається, що вони обирають, але це не так", – наголошував 49-річний Задніпровський.
Рішення одружитися і первісток
Рішення одружитися прийшло до Задніпровського не в найкращі часи його життя. Спочатку Назар і Ірина просто зустрічалися, а актор не вважав це чимось серйозним. Проте у майже 30 він дізнався про свій діагноз – цукровий діабет, і опинився між життям і смертю. Поряд була Ірина і "в його голові багато, що змінилося". Тоді актор зрозумів, що йому ніхто інший не потрібен.
"Реально кохаю свою дружину. Одружувався не з грошима, а з людиною, яка, коли я лежав у шпиталі з цукровим діабетом, єдина до мене прийшла. Пам’ятаю, принесла у баночці бульйончик, гречку з котлеткою. Я тоді зрозумів, що це моє. І мене більше нічого не цікавило", – розповідав зірка фільмів Назар Задніпровський.
Тоді Задніпровський "всіх послав" і освідчився Ірині. За рік у пари народився син Михайло, а пізніше Ірина подарувала Назару доньку Юлію.
Цікаво, що новину про народження первістка актор дізнався прямо на сцені під час вистави "Кайдашева сімʼя". Актор тримався до фінальної сцени, проте не втримався і після останньої репліки закричав імʼя дружини глядачам.
Порятунок від депресії
Щаслива поява сина на світ була затьмарена смертю улюбленої бабусі актора народної артистки Юлії Ткаченко. Ба більше, Назар Задніпровський навіть впав у депресію. Вийти з цього стану допомогла йому дружина Ірина.
"Я дружині тоді сказав чесно. Якби не ти і малий, якому на той момент було півтора місяця, я б спився. А так було заради кого жити. Брав дитину, візок і йшов гуляти в парку", – зізнався актор.
Лише завдяки родині актор вийшов з депресії і зараз говорить про бабусю з теплом і любовʼю.
Складнощі батьківства
Актор Назар Задніпровський не приховує, що вважає батьківство "болючою темою", бо через щільний графік бачить дітей нечасто.
"Рідко їх бачу. Зараз, звісно, намагаюся з донечкою все надолужити. А от коли в мене народився син, я пішов у "Велику різницю", коли повернувся, то все – малий ходив у садочок. А потім у школу. А зараз – бац, і йому вже 15 років. Він вищий за мене і з 46-м розміром ноги", - розповідав у 2023 році актор.
За словами Назара, син нічого не каже йому з цього приводу, проте донька Юлія частенько може пожалітися, що сумує.
"Доця може підійти й сказати: "Тату, я скучала". А щодо сина… Мужик є мужик. Хоча, може, і добре, що він у мене більш жорсткий. Я чудово розумію, що Михайло буде самостійний. Та він уже самостійний і дуже цим пишається", - пояснив Назар.
До речі, зірка "Конотопської відьми" сподівається, що його діти продовжать акторську династію. Відомо, що 16-річний Михайло планує вступити в театральний, проте ще не визначився зі спеціальністю. У той час 9-річна Юлія вже проявляє хист до творчості. Назар розповідав, що донечка мріє вступити або до театрального, або до музичного вишу.
Наразі актор і його родина переживають ще одні непрості часи. Мати Назара, відома актриса Зоя Сивач, страждає на розсіяний склероз і потребує догляду. Задніпровський тимчсово переїхав до неї і ще менше бачить дружину з дітьми.
"Зараз, на жаль, ми знову мало бачимося, тому що стало більше роботи і проблеми зі здоров'ям мами. Зараз живу в неї, а до дітей і дружини приїжджаю в гості, коли є час", - зізнавався Задніпровський.
Нагадаємо, ТаблоID нещодавно писав лавсторі телеведучої Марічки Падалко і екснардепа Єгора Соболева. Читайте про те, як зароджувалася любов пари на тлі Помаранчевої революції і як вони переживали кризу у стосунках.