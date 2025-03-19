"Жіноча хитрість", депресія і складнощі батьківства: історія кохання Назара і Ірини Задніпровських

Зірка фільмів і серіалів Назар Задніпровський – народний і заслужений артист України. Про нього відомо як про яскравого комедійного персонажа і в той же час серйозного актора театру. Батьки Назара Задніпровського – відомі українські актори Лесь Задніпровський і Зоя Сивач, а сам Назар представник четвертого покоління акторської династії.

Проте що ж там з особистим життям? Хоч 49-річний Назар не дуже полюбляє давати інтерв'ю і багато розповідати про свою кохану, ТаблоID(у) вдалося зібрати його лавсторі з дружиною.

Читайте, як Ірина жіночими хитрощами заволоділа серцем Задніпровського, не раз рятувала його, а також чому Назар відчуває складнощі бути батьком.

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"Жіноча хитрість"

Назар і Ірина познайомилися, коли їй було 15-16 років. Ну, якщо бути точнішими, вони "кидали один одному погляди", проте майбутня зірка "Скажене весілля" Задніпровський вважав молодшу за нього на 8 років дівчину замалою для нього.

Різниця у віці змушувала Назара сумніватися Фото з сайту ТСН

Все змінилося, коли Ірина вступила в театральний університет (так, вони обидва актори), що був біля дому Назара.

"А далі вже пішла жіноча хитрість та мудрість. Вона навмисне організовувала наші зустрічі – трішки запізнювалася на пари, щоб зустріти мене, коли я виїжджав з дому на репетиції", – пригадував актор.

Ірина продумувала "випадкові" зустрічі Фото з Facebook

Ірина навіть вираховувала час, коли вони з Назаром можуть зустрітися на ескалаторі в метро.

До того ж, до вступу в університет вона часто приходила до Театру ім. Івана Франка (де грав і сам актор) і періодично грала там в масовці. Пізніше виявилося, що мама Ірини в той час продавала в театрі квитки, тож усі "зірки склалися" так, щоб пара зійшлася.

"Чоловікам тільки здається, що вони обирають, але це не так", – наголошував 49-річний Задніпровський.

Рішення одружитися і первісток

Рішення одружитися прийшло до Задніпровського не в найкращі часи його життя. Спочатку Назар і Ірина просто зустрічалися, а актор не вважав це чимось серйозним. Проте у майже 30 він дізнався про свій діагноз – цукровий діабет, і опинився між життям і смертю. Поряд була Ірина і "в його голові багато, що змінилося". Тоді актор зрозумів, що йому ніхто інший не потрібен.

"Реально кохаю свою дружину. Одружувався не з грошима, а з людиною, яка, коли я лежав у шпиталі з цукровим діабетом, єдина до мене прийшла. Пам’ятаю, принесла у баночці бульйончик, гречку з котлеткою. Я тоді зрозумів, що це моє. І мене більше нічого не цікавило", – розповідав зірка фільмів Назар Задніпровський.

Ірина не словом, а ділом показувала свої почуття до Назара Фото з сайту Новий Канал

Тоді Задніпровський "всіх послав" і освідчився Ірині. За рік у пари народився син Михайло, а пізніше Ірина подарувала Назару доньку Юлію.

Цікаво, що новину про народження первістка актор дізнався прямо на сцені під час вистави "Кайдашева сімʼя". Актор тримався до фінальної сцени, проте не втримався і після останньої репліки закричав імʼя дружини глядачам.

Назар був щасливий стати батьком вперше Скрін з відео

Порятунок від депресії

Щаслива поява сина на світ була затьмарена смертю улюбленої бабусі актора народної артистки Юлії Ткаченко. Ба більше, Назар Задніпровський навіть впав у депресію. Вийти з цього стану допомогла йому дружина Ірина.

Завдяки своїй бабусі Юлії Ткаченко Назар став актором Скрін з відео

"Я дружині тоді сказав чесно. Якби не ти і малий, якому на той момент було півтора місяця, я б спився. А так було заради кого жити. Брав дитину, візок і йшов гуляти в парку", – зізнався актор.

Лише завдяки родині актор вийшов з депресії і зараз говорить про бабусю з теплом і любовʼю.

Складнощі батьківства

Актор Назар Задніпровський не приховує, що вважає батьківство "болючою темою", бо через щільний графік бачить дітей нечасто.

"Рідко їх бачу. Зараз, звісно, намагаюся з донечкою все надолужити. А от коли в мене народився син, я пішов у "Велику різницю", коли повернувся, то все – малий ходив у садочок. А потім у школу. А зараз – бац, і йому вже 15 років. Він вищий за мене і з 46-м розміром ноги", - розповідав у 2023 році актор.

Назар не вважає себе гарним батьком Фото з сайту Факти

За словами Назара, син нічого не каже йому з цього приводу, проте донька Юлія частенько може пожалітися, що сумує.

"Доця може підійти й сказати: "Тату, я скучала". А щодо сина… Мужик є мужик. Хоча, може, і добре, що він у мене більш жорсткий. Я чудово розумію, що Михайло буде самостійний. Та він уже самостійний і дуже цим пишається", - пояснив Назар.

До речі, зірка "Конотопської відьми" сподівається, що його діти продовжать акторську династію. Відомо, що 16-річний Михайло планує вступити в театральний, проте ще не визначився зі спеціальністю. У той час 9-річна Юлія вже проявляє хист до творчості. Назар розповідав, що донечка мріє вступити або до театрального, або до музичного вишу.

Задніпровському важко балансувати між роботою і родиною Фото з Instagram Назара Задніпровського

Наразі актор і його родина переживають ще одні непрості часи. Мати Назара, відома актриса Зоя Сивач, страждає на розсіяний склероз і потребує догляду. Задніпровський тимчсово переїхав до неї і ще менше бачить дружину з дітьми.

"Зараз, на жаль, ми знову мало бачимося, тому що стало більше роботи і проблеми зі здоров'ям мами. Зараз живу в неї, а до дітей і дружини приїжджаю в гості, коли є час", - зізнавався Задніпровський.

Нагадаємо, ТаблоID нещодавно писав лавсторі телеведучої Марічки Падалко і екснардепа Єгора Соболева. Читайте про те, як зароджувалася любов пари на тлі Помаранчевої революції і як вони переживали кризу у стосунках.