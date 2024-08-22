Два шлюби і дві зради: історія любовного трикутника Ольги Сумської, якій виповнюється 58 років

Другий чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк Фото: Instagram

Акторське подружжя Ольги Сумської та Віталія Борисюка називають одним із найміцніших в українському шоубізнесі. Утім, їхня історія кохання розпочалася буквально на очах колишнього чоловіка Сумської - актора Євгена Паперного.

ТаблоID розповість про двох ключових чоловіків акторки, яка 22 серпня відзначає свій день народження. Як їй вдалося примирити колишнього та нинішнього і навіть працювати на одній сцені? Усе найцікавіше - у нашій розповіді.

Неочікуване знайомство з Паперним

Їй – 21. Йому – 37. Як і тоді вона називає його Євген Васильович. Так розпочалася історія кохання Ольги Сумської та її першого офіційного чоловіка-актора Євгена Паперного.

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Зустрілася пара у театрі. Молода Сумська приїхала влаштовуватися на роботу до Київського театру російської драми і була на сьомому небі від щастя, коли її взяли. І водночас сталося ще одне потрясіння – вона зустріла його. Той силует та голос Оля пригадує до сьогодні.

Фото: vinnytsia concert

Паперний одразу звернув увагу на красуню Сумську. Він засипав її черговими компліментами, як годиться ловеласу. Але, як сам зізнавався, ця тактика не подіяла. Тому він почав говорити з Олею як з дорослою акторкою.

"Він запросив мене в театральний буфет. Я заходжу, а там усі народні артисти сидять. Ада Роговцева п’є чай зі шматочком хліба. Він питає: тобі теж чаю? Я сиділа напроти нього, а він очима пронизав мене аж до стільця. В ту ж секунду зрозуміла, що стану його дружиною. Внутрішній голос мені це сказав", - пригадувала початок бурхливого роману Сумська в розмові з Талою Калатай.

І внутрішній голос Олю не підвів Фото: Instagram

Цікаво, що Паперний вже був одружений. Як багато подейкували, що саме Сумська стала розлучницею і втрутилася у родину відомого актора. Утім, Ольга заперечує це. За її словами, Євген Васильович вже був офіційно розлучений, але проживав в одній квартирі з колишньою дружиною. Як тільки закрутилися стосунки із Сумською, він зняв окремі апартаменти і вони почали жити разом.

А стосунки і справді закрутилися дуже бурхливі.

"Через пів року (після зустрічі – ред.) у нас був солодкий цукерково-букетний період. Я могла поїхати до батьків у Полтаву, не сказавши йому про це. А він дізнавався і вже о шостій ранку я з поїзда падала в обійми Євгена Васильовича з букетом хризантем. Такі чудові і красиві були моменти", - зазначала акторка.

Але тривали вони геть недовго. Ще на початку друзі Паперного застерігали його, мовляв, це ризик одружуватися з молодою і гарною акторкою, натякаючи на 16-річну різницю у віці. Тоді чоловік сказав пророчу фразу: "5 років, але мої". І справді шлюб Паперного та Сумської протривав близько 4,5 років.

Миттєва пристрасть та перша зрада

За зачиненими дверима стосунки Паперного і Сумської не були такими солодкими. Як зізнавалася акторка в інтерв’ю ЖВЛ, ще до одруження чоловік піднімав на неї руку. Це було у стані алкогольного сп’яніння, але для Олі така поведінка не стала тим самим червоним прапорцем і вона все ж погодилася вийти за нього заміж.

Колишній чоловік Ольги Сумської не один раз піднімав на неї руку Фото: Instagram

Удруге вона отримала ляпаса від Паперного, коли розлучалася з ним. Причиною тому став інший – її теперішній чоловік Віталій Борисюк.

"Та агресія, яка в нього (Паперного – ред.) з’являлася, я її пояснюю більше до незадіяності в повному обсязі, як актора. У кожного свій характер. Якщо людина могла трохи випити і потім розкривалося все це. Я волію забути про це. Він міг голосно висловитися, але жорсткого рукоприкладства не було. Були моменти агресії. Він не вибачався, бо він такий, мовляв, сприймайте мене таким, який я є. Змінюватися він не хотів, бо це особистість. Він надзвичайно талановитий артист", - говорила про колишнього акторка.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк насправді познайомилися ще задовго до усіх цих особистих подій. Коли вона була на третьому курсі театрального, то разом зі своїм тодішнім хлопцем прийшла на вечірку до Борисюка та його вже колишньої дружини Жанни. Її приємно вразило ставлення чоловіка до своєї жінки: компліменти, залицяння, ніжності. Поміж словами вона навіть сказала своєму хлопцеві брати приклад.

"Хто б міг подумати, що Віталік стане моїм чоловіком", - іронічно відзначала Сумська.

Тоді Оля не підозрювала, що Борисюк стане її офіційним чоловіком Фото: Instagram

Вже удруге їх звів театр. Як пригадує акторка, Борисюк "в’їхав на білому коні": увесь стильний та самовпевнений, що дуже дратувало жінку. Згодом їх обох та Паперного поставили грати в одній постановці "Криваве весілля", де Віталій був нареченим, а Євген – коханцем. Якби тільки глядачі здогадувалися, що в житті ці ролі були розділені інакше.

Однак переломною стала інша вистава - "Кандід", де Сумська та Борисюк зіграли головні ролі. На сцені Віталій обійняв жінку і зрозумів, що геть пропав. Вона теж відчула іскру і поки Паперний няньчив їхню семимісячну доньку Антоніну, яка наразі проживає в Росії та мовчить про війну, Оля вже кохала іншого.

Творча біографія Ольги Сумської, як і особиста, досить насичена Фото: Instagram

"Я розривалася між почуттям боргу і справжньою пристрастю, яка прийшла у моє життя", - відверто зізнавалася вона.

Остаточний розрив із Паперним

Як відомо, шила у мішку не сховаєш. Сумська розповіла, що Паперний вистежив їх із Борисюком. Ще є історія, коли він знайшов світлину Віталія у сумочці дружини. Стосунки з’ясовували всі втрьох, і це був досить непростий період.

"Була друга година ночі. Я приїхав і кажу: давайте вже вирішимо наші стосунки. Я стояв на поверсі, сказав, що так і так, однаково вона буде зі мною", - пригадував Віталій.

Ця пара пережила чимало серйозних розмов Фото: Instagram

За словами Паперного, він навіть пригрозив Борисюку, якщо з його боку були несправжні почуття, а просто інтрижка. На що той його запевнив: у Сумську закоханий ще зі студентства.

Євген Паперний потроху зник із життя Олі і їхньої спільної дитини. Перші 12 років Тоню фактично виховували батьки Сумської, а вона намагалася заробити грошей, допоки кар’єра пішла вгору. Вона не вимагала аліментів від колишнього чоловіка, бо все ж відчувала свою провину у їхньому розриві.

6 травня 1996 року Сумська та Борисюк одружилися Фото: Instagram

Сам Борисюк протягом декількох років наважувався зробити коханій пропозицію. Разом вони пережили важку сімейну драму. Сумська завагітніла, але втратила дитину через зайнятість – тоді вона паралельно знімалася у трьох проєктах і виснаження давалося взнаки. Однак за шість років у пари все ж народилася спільна дитина – донечка Ганна.

Шлюб із Борисюком та друга зрада

Зараз Ольгу Сумську та Віталія Борисюка називають однією з найміцніших пар українського шоубізнесу. У 2021 році вони відзначили срібну річницю шлюбу і знову зіграли весілля. Однак за цими щирими усмішками було багато болю.

Ольга знову у білому вельоні та сукні Фото: Instargam

Подружжя не приховує, що їхній шлюб мав багато тріщин. Сумська зізнавалася, що вони з чоловіком можуть часто посваритися через дрібниці. Віталій дуже вразливо ставиться до зауважень дружини, які вона може дати йому після чергової вистави.

Але це не найболючіше. Критичним моментом, коли подружжя могло розійтися, була зрада Віталія.

Чи змогла пробачити Ольга? Фото: Instagram

"Ми пройшли гострі кути в наших стосунках. Ми були на роздоріжжі і навіть хотіли розлучитися свого часу. Тому що були пригоди (зради – ред.), Але ми мирилися і знаходили ці шляхи.

Якщо чоловік відчуває, що він любить свою дружину, що йому дорогий шлюб, дорогі діти і ваші стосунки, і він ставить це вище за якісь походеньки, тоді можна його пробачити", - говорила Сумська в програмі "Щасливі за 7 днів".

"Інколи чоловіки вскакують в гречку, зраджують, але не тому, що вони не кохають свою дружину, а тому, що вони шукають якогось різноманіття. Це не виправдовує нас, чоловіків. Але головне у цій ситуації – бажання обох. Ми навчилися пробачати один одного, і дякую богу за величезну мудрість і терпіння своєї коханої дружини", - додавав Борисюк.

Цікаво, що і з колишнім Євгеном Паперним Ольга Сумська та Віталій Борисюк у дружніх стосунках. Крізь роки крига між ними скресла, і вони навіть працюють разом у постановках. Утрьох колишні та нинішні зіграли у п’єсах "Боїнг-Боїнг" та "Сублімація любові", які організовував Паперний.

В інстаграм Ольга Сумська викладає фото свого "любовного трикутника" Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Оля Сумська ніжно привітала свого чоловіка із днем народження і показала чергове романтичне фото. А ще подружжя виховує двох песиків, світлинами з якими радо ділиться в Instagram.