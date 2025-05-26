Від роботи разом до міцного шлюбу: історія кохання акторки Римми Зюбіної і режисера Станіслава Мойсеєва

53-річна Римма Зюбіна - знаменита акторка театру і кіно, володарка чималої кількості премій, зокрема "Золота дзиґа" в номінації "Найкраща жіноча роль". А от державних нагород типу "Заслужена артистка" не має, бо відмовилася їх отримувати, називаючи радянщиною.

66-річний Станіслав Мойсеєв - театральний режисер, доцент кафедри акторського мистецтва Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого і колишній художній керівник Національного академічного драматичного театру імені І. Франка.

Днями стало відомо, що Мойсеєв вдруге очолить Молодий театр - він ним вже керував з 1996 по 2012, і замінить скандального Андрія Білоуса.

З новою посадою його привітала кохана дружина - Римма Зюбіна, котра до 2019 року були примою цього ж театру, проте залишила його через скандал, деталі котрого - невідомі.

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З цієї нагоди ТаблоID вирішив пригадати історію кохання акторки і режисера. Читайте про те, як вони довго були просто колегами, а згодом створили міцний шлюб.

Режисер і актриса

Римма Зюбіна завжди мріяла про кар'єру артистки. Ще з дитинства вона себе до цього готувала - займалася балетом і закінчила музичну школу. Після закінчення культосвітнього училища в рідному Ужгороді, Римма вирішила їхати підкорювати Київ. До цього акторка вдало пройшла в Ужгороді прослуховування до місцевого театру й отримала пропозицію від Станіслава Мойсеєва працювати в його трупі. Мойсеєву було 28 років і на той момент він був наймолодшим режисером в СРСР.



"До театрального не вступила. Сотні разів вже розповідала трагікомічну історію, як мене не взяли за відсутність темпераменту. І я вирішила не втрачати рік і вступила до київського Інституту культури", - ділилася Зюбіна.

Римма Зюбіна у 17 років Фото з сайту ПроЗахід

З цього приводу у Римми і Станіслава була "неприємна розмова". Тоді акторка наголосила, що не хоче працювати у його театрі і бажає вступити в інститут. Мойсеєв зазначив, що це "дивний вибір", проте не став її відмовляти.

"І ось через рік, на травневі свята я приїхала додому, і тоді у нас відбулася розмова. Приходжу до нього, він на мене дивиться й каже: "Ну як, Риммочко, вам подобається навчання?". Я кажу: "Ні". Тоді він мені: "Я дуже радий. Знову запрошую вас до театру. І не коридорами ходити – а ролі грати. Знаєте що: ось вам п’єса Ніла Саймона "Хочу зніматися в кіно". Здається, роль написана саме для вас. Ви почитайте і подумайте", - пригадувала артистка.

Тоді Мойсеєв знову запропонував Риммі працювати під його керівництвом Фото з сайт Енциклопедія сучасної України

Перед Зюбіною став вибір. Київ, у котрому "театри, музеї, виставки, її розвиток, навчання, друзі" чи рідний Ужгород, де є лише цей театр. Цікаво, що попри все Римма обрала другий варіант.

В ужгородському театрі акторка і режисер пропрацювали рік. Стосунків між ними, окрім робочих, не було. На той момент Мойсеєв був одружений та виховував сина.

Зародження стосунків

За рік Станіслав пішов з того театру, а за ним і Римма, адже "не уявляла собі майбутнього без режисера Мойсеєва".

Зюбіна повернулася у Київ на навчання і була у пошуку акторських вакансій. Згодом до столиці навідався Мойсеєв та запросив актрису на чай.

"Хоча було досить пізно, я зірвалася й одразу поїхала випити з ним чаю. І от цей чай став початком нашого роману", - ділилася зірка кіно і театру Римма Зюбіна.

На той момент Станіслав Мойсеєв був ще одружений офіційно, проте Римма запевняє, що нічого не робила, аби зруйнувати його родину.

Спочатку пара не давала одне одному жодних обіцянок, тож кожна зустріч була як остання. Зюбіна "розчинялася" в Мойсеєві і тяжко переносила розлуки із ним. Під час його відсутності вона "одягала його сорочки, светри і ходила сумувала".

Пізніше Мойсеєв і Зюбіна почали жити разом, а згодом розписалися.

Стосунки режисера і актриси зародилися у Києві Фото з сайту Nota Bene

"Я не знаю, через скільки місяців ми почали жити разом, але я знаю точно, що 10 квітня ми святкуємо як наш день. Не день весілля, до речі, був просто розпис, не день знайомства – ну, як його згадати, це коли було?" - розказувала акторка.

Перший час Римма не могла "перевчитися" називати коханого Стасом, бо він ще довго залишався для неї Станіславом Анатолійовичем.

За рік після розпису у Мойсеєва і Зюбіної народився син Даниїл.

До речі, стосунки з колишньою режисера у Римми склалися чудовими. До того ж первісток Мойсеєва Антон ладнав із Данею так добре, що вони називали одне одного братами.

Нині 26-річний син Римми Зюбіної і Станіслава Мойсеєва - військовий журналіст і перекладач Фото з сайту Караван

Подружнє життя

Римма Зюбіна і Станіслав Мойсеєв разом понад 20 років. Акторка зізнається, що вона емоційна й імпульсивна, тож іноді вдома може влаштувати скандал, але саме спокій і мудрість Стаса допомагають зберігати гармонію в парі. Подружжя - не романтики у класичному сенсі, але у їхніх стосунках панує взаємоповага.

У Молодому театрі, котрий вдруге очолив Станіслав, вони з Риммою працювали пліч-о-пліч, проте на справедливих умовах. За словами акторки, чоловік не впливав на її карʼєру.

Станіслав не впливав на карʼєрні досягнення Римми Фото з Facebook

"Станіслав ніколи в "Молодому" не робив з мене примадонни. Я грала рівно стільки, скільки мені було треба. Я отримала першу головну роль Марії Стюарт після восьми років роботи. Я завжди знала, що в мене є своє місце, і будь-яка моя зіркова поведінка буде тільки заважати. Та за багато років я напрацювала собі в "Молодому" такий цікавий репертуар і, мені здається, довела всім – актриса я чи дружина режисера", - пояснювала зірка.

Римма досягала успіху самостійно Фото з Facebook

Чи є секрет міцного і щасливого шлюбу? Пара не може відповісти, хоч акторка і вважає, що важливо зростати разом і цінувати особистий простір одне одного. Римма думає, що кохання трансформується з часом у повагу та глибоку прив’язаність, а от закоханість - це природне відчуття, яке може виникати до інших людей.

"Кохання переходить у взаємоповагу, в інші стосунки. Коли ти можеш сказати, що це твоя рідна людина, мабуть, це найважливіше. А закохуватись… Ну, закохуйтесь собі на здоров’я. І, звичайно, стосунки - це робота. Стас нещодавно в одному інтерв’ю сказав, що сімейне життя - це мистецтво", - додала акторка.

"Сімейне життя - це мистецтво" Фото з сайту Viva

Нагадаємо, ТаблоID розповідав історію кохання іншого творчого подружжя - Станіслава Боклана і Наталії Кленіної, дивіз котрих - "щастя любить тишу".