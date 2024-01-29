Вже вдома: палац повідомив про стан Кейт Міддлтон після операції

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон змусила прихильників королівської родини не на жарт переживати.



Як відомо, 17-го січня їй була зроблена операція на черевній порожнині. А тепер на офіційній сторінці в Instagram палац зробив першу заяву щодо її самопочуття.

"Принцеса Вельська повернулася додому до Віндзора, аби продовжити там післяопераційне одужання. Її динаміка дуже хороша. Принц та принцеса хочуть надзвичайно подякувати усьому колективу Лондонської лікарні, особливо, медсестрам, які дбали про неї. Родина Вельських продовжує висловлювати вдячність всім людям з різних куточків світу, від яких вони отримали побажання найшвидшого одужання", – йдеться у заяві.

Як відомо, операція принцеси Вельської була планова. Також раніше повідомлялося, що до виконання обов’язків вона повернеться після Великодня, який цього року припадає на 31- березня.

Палац заявив, що динаміка реабілітації хороша фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, також планову операцію нещодавно переніс і король Чарльз III.