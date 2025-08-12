Роналду з розкішною каблучкою офіційно освідчився Родрігес. Фото

Португальський футболіст Кріштіану Роналду освідчився інфлуенсерці Джорджині Родрігес, разом із якою виховує п'ятьох дітей. Попри те, що про заручини пари ЗМІ писали ще в 2018-му році, схоже, офіційну пропозицію руки та серця, а ще каблучку з діамантом жінка отримала від коханого лише тепер.

"Так, кохаю. В цьому та інших моїх життях", - написала 31-річна Джорджина в Instagram, запостивши фото їхніх із Кріштіану з'єднаних рук.

Експерти, з якими поспілкувався журнал People, припускають, що ціна каблучки, яку надягнув нареченій на пальчик спортсмен, може сягати 5 мільйонів доларів.

40-річний Кріштіану, схоже, нарешті дозрів до того, щоби вирушити до вівтаря

Як відомо, Роналду познайомився з Родрігес в 2016-му році. Джорджина тоді працювала в модному бутіку в Мадриді. Вона пригадувала, що це було кохання з першого погляду. В 2017-му в пари народилася перша спільна донька Алана Мартіна, а в 2022-му - друга, Белла Есмеральда. Родрігес тоді чекала на двійню, але хлопчик, на жаль, помер під час пологів.

Нагадаємо, Джорджина замінила матір і старшим нащадкам футболіста - Кріштіану-молодшому, Матео та Еві. Подейкують, вона всиновила всіх трьох офіційно, і вони з Роналду узгодили умови фінансового забезпечення жінки на той випадок, якщо раптом розійдуться.