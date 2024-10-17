31-річного ексучасника One Direction знайшли мертвим біля готелю: що сталося

Британського співака й ексучасника попгурту One Direction Ліама Пейна знайшли мертвим у Буенос-Айресі біля готелю Casa Sur.

Про смерть 31-річної поп-зірки повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерел, Пейн приїхав до Латинської Америки на початку жовтня, щоб відвідати концерт свого колишнього колеги по гурту Наїла Хорана. Кілька свідків розповіли, що Пейн випав зі свого номера в готелі Casa Sur Palmero незадовго після 17:00 (за аргентинським часом) у середу 16-го жовтня.

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Шанувальники зібралися біля готелю, де були присутні екстрені служби і було встановлено червоний намет. Місцева поліція розпочала розслідування раптової смерті 31-річного співака.

У заяві поліції йдеться, що вони прибули до готелю після того, як отримали повідомлення про "агресивного чоловіка, який, можливо, перебував під дією наркотиків або алкоголю".

Представник міської служби швидкої допомоги повідомив, що Пейн впав приблизно з висоти 40 метрів та отримав тяжкі травми.

"Виклик надійшов о 17:04 за місцевим часом з повідомленням про людину, яка лежала у внутрішньому дворі Casa Sur. О 17:11 прибула швидка допомога, і чоловік був визнаний мертвим. Згодом ми дізналися, що він був відомим співаком. На жаль, травми, яких він зазнав унаслідок падіння, виявилися смертельними. Реанімувати його було неможливо", - зазначив працівник.

Ліам Джеймс Пейн народився 29 серпня 1993 в місті Вулвергемптоні.

Ліам претендував на роль сольного артиста, але врешті потрапив до створеного на проєкті гурту "One Direction", який тоді складався з Найла Хорана, Зейна Маліка, Гаррі Стайлза і Луї Томлінсона.

У 2016-му учасники гурту взяли перерву.