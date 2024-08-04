54-річна Бурмака розказала, чи перебуває у стосунках та чи планує виходити заміж

Марія Бурмака привідкрила завісу особистого життя у розмові з Олексієм Сухановим

54-річна співачка Марія Бурмака, яка розлучилася у далекому 2003-му, розказала, чи вільне її серце нині.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Говорить Суханов" вона також відповіла, чи планує виходити заміж найближчим часом.

Співачка розказала, що думає з приводу єдиного кохання на все життя.

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"Ну, життя довше, ніж кохання, так виходить. Декілька яскравих історій було в моєму житті. Я не криюся, не встидаюся, а про що ж мені писати було пісні? Тому одна на все життя? Напевно, ні", – відповіла артистка.

В житті Марії було багато амурних історій, які вона трансформувала у творчість скрін з відео

За словами артистки, найближчим часом вона не готова виходити заміж.

"Насправді, в мене зовсім інше ставлення зараз до шлюбу. До слова, скажу, що я з Дмитром (покійним ексчоловіком - ред.) вінчалася, але взяла церковне розлучення. Я, чесно кажучи, не відчуваю в цьому потреби. Не розумію, для чого це мені би було. Для чого одружуватися?", - зазначила співачка.

"Я не можу сказати, що отримувала якусь пропозицію. Не знаю, для чого це зараз. Мені заміж не пропонували виходити. Я би сказала ні, насправді", - відповіла Бурмака

"Якщо запитати, чи є в моєму житті людина, яка зі мною разом і з якою мені добре, якій я можу схилити голову на плече, образно кажучи? Так, є. І це також така, досить не коротка, історія", – зізналася вона.

Співачка не стала називати ім'я свого коханого.

Як відомо, Бурмака виховує 29-річну доньку Ярину від ексчоловіка Дмитра Небесійчука.