54-річна Бурмака розказала, чи перебуває у стосунках та чи планує виходити заміж
54-річна співачка Марія Бурмака, яка розлучилася у далекому 2003-му, розказала, чи вільне її серце нині.
В інтерв'ю на YouTube-каналі "Говорить Суханов" вона також відповіла, чи планує виходити заміж найближчим часом.
Співачка розказала, що думає з приводу єдиного кохання на все життя.
"Ну, життя довше, ніж кохання, так виходить. Декілька яскравих історій було в моєму житті. Я не криюся, не встидаюся, а про що ж мені писати було пісні? Тому одна на все життя? Напевно, ні", – відповіла артистка.
За словами артистки, найближчим часом вона не готова виходити заміж.
"Насправді, в мене зовсім інше ставлення зараз до шлюбу. До слова, скажу, що я з Дмитром (покійним ексчоловіком - ред.) вінчалася, але взяла церковне розлучення. Я, чесно кажучи, не відчуваю в цьому потреби. Не розумію, для чого це мені би було. Для чого одружуватися?", - зазначила співачка.
"Якщо запитати, чи є в моєму житті людина, яка зі мною разом і з якою мені добре, якій я можу схилити голову на плече, образно кажучи? Так, є. І це також така, досить не коротка, історія", – зізналася вона.
Співачка не стала називати ім'я свого коханого.
Як відомо, Бурмака виховує 29-річну доньку Ярину від ексчоловіка Дмитра Небесійчука.