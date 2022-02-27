ВІДЕО ДНЯ: Марія Бурмака з власного вікна в Києві співає гімн України

Триває четвертий день війни Росії проти України. Байдужим не залишається ніхто.

Співачка Марія Бурмака також підтримує жителів Києва, де наразі триває боротьба з окупантськими диверсантами.

У своєму Facebook виконавиця виклала відео, на якому вона виконує гімн України.

Якщо чуєте гімн над Подолом-то тепер знаєте хто це ❤🇺🇦 Я звідси не поїду, кохання не залишу🇺🇦🔥 Опубликовано Maria Burmaka Воскресенье, 27 февраля 2022 г.

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Нагадаємо, світові та українські зірки одностайно висловлюють підтримку й солідарність з нашим народом.





