Зірка "Друзів" Меттью Перрі помер у 54 роки

Американо-канадський актор Меттью Перрі, відомий роллю Чендлера Бінга у серіалі "Друзі", пішов з життя у віці 54 років.

Як пишуть видання TMZ і Daily Mail з посиланням на джерела, Перрі був знайдений у джакузі, у своєму будинку в Лос-Анджелесі в суботу 28-го жовтня.

За інформацією видань, актора без ознак життя знайшов його помічник, якого не було поруч близько 2 годин. Саме він викликав 911.

У серпні Перрі виповнилося 54 фото Getty Images

Зазначається, що вранці цього дня у Перрі було 2-годинне заняття піклболом, після чого він повернувся додому, а свого асистента відправив у справах.

Джерела кажуть, що Перрі потонув у власній ванні, але на місці події не було виявлено наркотиків та ознак насильницької смерті. Розслідування причин смерті актора триває.

Перрі грав Чендлера Бінга 10 років - з 1994 по 2004 Фото Getty Images

Рік тому Перрі розказав, як його мало не вбили наркотики та алкоголь. Він провів 2 тижні в комі та 5 місяців у лікарні. Про боротьбу зі своїми залежностями Меттью докладно розповів у мемуарах під назвою "Друзі, коханки і велика халепа".

Перрі витратив близько 9 мільйонів доларів на те, щоб позбутися алко- та наркозалежності.

Ще одна яскрава роль Перрі - стоматолога Ніколаса Озеранскі в фільмі "Дев'ять ярдів", де він знімався разом із Брюсом Віллісом Фото Getty Images

Актор також казав, що не може передивлятися серіал "Друзі", бо той йому нагадує дуже важкі часи, адже саме під час зйомок він переживав пік своєї наркозалежності.

Перрі ніколи не був одружений і не має дітей. У 2020-му він оголосив про заручини з Моллі Гурвіц. Але незабаром заручини було розірвано.