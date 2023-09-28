Помер Дамблдор із "Гаррі Поттера" Майкл Гембон

Британський актор сер Майкл Гембон, який зіграв директора Гоґвортса, професора Альбуса Дамблдора у кількох фільмах "Поттеріани", помер у лікарні на 83-му році життя.

Про смерть зірки кіно і театру, кавалера Ордену Британської імперії повідомив представник родини, пише Daily Mail.

Сер Майкл Гембон пішов із життя Фото AFP з сайту Getty Images

"Улюблений чоловік та батько, Майкл мирно помер у лікарні після боротьби з пневмонією, коло нього були його дружина Енн та син Фергюс", - говориться в заяві.

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Математикиня Енн Міллер, матір Фергюса - перша дружина сера Майкла, з якою вони одружилися в 1962-му. З 2000-го року актор перебував у стосунках із жінкою на ім'я Філіппа Гарт, від якої має ще двох нащадків.

Актор у ролі Альбуса Дамблдора Фото з Facebook "Гаррі Поттера"

Як відомо, роль Дамблдора Гембон зіграв у стрічках "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", "Гаррі Поттер і Келих вогню", "Гаррі Поттер та Орден Фенікса", "Гаррі Поттер і Напівкровний принц" і обох частинах "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії".

Нагадаємо, торік не стало актора Роббі Колтрейна, який зіграв Хагріда.











