"Житиме вічно у нашій культурі та музиці": Зеленський висловив співчуття з приводу смерті Матвієнко

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять народної артистки Ніни Матвієнко, про смерть якої стало відомо вранці 8 жовтня.

"З нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні. Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні. Її "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"... Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті", - написав президент.

Він зазначив, що Ніна Митрофанівна є народною артисткою у "всіх сенсах цього слова".

"Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять!" - додав Зеленський.

Скріншот з Instagram Володимира Зеленського

Нагадаємо, прощання з Ніною Матвієнко пройде 11 жовтня у Національній філармонії України.

Колеги та друзі артистки висловлюють співчуття та згадують спільні моменти.