"Навчив бути сильною" Мозгова про аб'юзивні стосунки з Пономарьовим і ставлення до того, що донька має дівчину

Продюсерка Олена Мозгова, яка на початку року розповіла, що пережила абю'з, підтвердила, що саме такими були і її стосунки зі співаком Олександром Пономарьовим.

Що вона винесла з того багаторічного цивільного шлюбу і спілкуються вони зараз, 50-річна Олена розказала в інтерв'ю Наталії Влащенко. Згадала вона у розмові й своєї дорослих доньок, 26-річну Євгенію та 30-річну Зою, котра в липні здійснила камінгаут.

На здивування інтерв'юерки, мовляв, Пономарьов не справляє враження аб'юзера, Мозгова пожартувала, що "справжні маніякі зовні ніколи не схожі" і у випадку Олександра в оману міг вводити його "образ П'єро".

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Вдаватися в деталі того, що було вже дуже давно, Олена не стала, підкресливши, що бажає ексові щастя і здоров'я. Стосунків вони, попри наявність спільної доньки, не підтримують.

Стосунки Мозгової та Пономарьова були аб'юзивними Фото з Facebook Мозгової

"Теплоту можна зберегти і дружні стосунки можна зберегти, якщо вони є, у природі своїй існують. Але там їх і не було", - пояснила Мозгова.

"Я сприймаю зараз це як урок. Я його сприймаю певною мірою як вчителя. Він мене багато чого... змусив, не бажаючи цього, багато чого навчив. Навчив бути сильною. Просто ціна дуже зависока як для мене виявилася, але, у принципі, нормально. Я ж усе пройшла, все ок", - резюмувала вона.

Олена не в курсі, чи спілкується Олександр зі своєю названою дочкою Зоєю, а в спілкування його з рідною донькою Євгенією вона не втручається.

Як розказала продюсерка, чиї обидві старші доньки мешкають за кордоном, Женя працює в інвестиційній компанії, а Зоя займається нерухомістю, але нещодавно почала ще й писати картини і навіть планує виставлятися в Німеччині.

Старші доньки Мозгової обрали не творчість, а "практичніші" професії

Мозгова запевнила, що для неї оголошення Зої у Instagram про стосунки з дівчиною не стало сюрпризом.

"Звісно, я знала, ми ж спілкуємося, і нас навіть чатік є. Я дуже в цьому плані демократична завжди була. Для мене завжди було однозначним одне: здоров'я, щасливі, все решта - не цікавить, я ніколи не влазила і не влажу, ніяких порад не даю, якщо мене не питають, я ніколи не займаюся такою історією. Якщо треба щось допомогти і я можу, я завжди допоможу, але не влажу", - зазначила вона.

"Але захистити своїх дітей - мене так виховали, тато завжди казав: "Будь-що ти не зробиш, будь-що ти не скажеш, я буду завжди на твоєму боці, завжди. І мої діти так само знають, всі, і Женя, і Зоя, і Соломія, всі знають, що би вони не зробили, я буду на їх боці, навіть якщо вони будуть мільйон раз не праві, все одно буде так. Ну а хто ще може бути твоєю надійною стіною, на яку ти можеш спертися в будь-які моменти свого життя? Це твої батьки. Так має бути", - підкреслила Олена.

Зоя - старша донька Олени Фото з Instagram Зої Мозгової

Нагадаємо, зараз Мозгова перебуває у шлюбі зі співаком Девідом Аксельродом. Їхній спільній доньці Соломії 9 років.

Як відомо, декілька років тому Олександр Пономарьов заявив, що причиною краху його стосунків із Оленою стала зрада одного з них.



