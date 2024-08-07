Крижане плавання, багато води та жодної пластики: секрети краси 48-річної Кейт Вінслет

48-річна британська актриса Кейт Вінслет - одна з тих небагатьох зірок, які у світі філерів і ботоксу обирають природне старіння і красу.

У новому інтерв'ю Harper's Bazaar зірка "Титаніка" не лише розповіла, що "відмовилася прикривати свої складки на животі", коли член знімальної групи сказав їй це під час зйомок, а й заявила, що пишається своєю неідеальністю.

Вінслет не приховує, що не проти виглядати неідеально на екрані.

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"Я пишаюся цим, тому що це моє життя на моєму обличчі, і це має значення. Мені не спало б на думку приховувати це", - зауважила актриса.

Вона з гордістю уникає голлівудських стандартів краси та багато років є таким собі символом антихірургії. Замість цього вона використовує підхід зсередини, зосереджуючись на тому, що вона вкладає у своє тіло, особливо перед публічними появами.

"Сон і здоров’я відіграють важливу роль у свіжому вигляді. Якщо я перевтомилася або відчуваю стрес, ніякий макіяж і зачіска не можуть замаскувати вплив цього на обличчя", — сказала вона.

Кейт за кілька днів до публічних заходів вживає багато води, але не п'є алкоголь і не їсть солодке і солоне Фото Getty Images

Як пише Daily Mail, Кейт дотримується збалансованої дієти, не їсть м'яса і готує разом зі своїм чоловіком-веганом Недом Абелем Смітом. За кілька днів до червоної доріжки актриса не вживає солодощів, алкоголю та багато солі.

"Я намагаюся піклуватися про себе протягом кількох днів до того моменту. Нічого шикарного чи дорогого... моєю головною порадою буде вода. Вода, вода, вода. Підтримуйте тіло зволоженим", - радить зірка.

Також у Кейт є власні секрети мейкапу. Так, разом зі своєю візажисткою Лізою Елрідж вона виробила для себе формулу - яскраві червоні губи та мінімум косметики навколо очей. Бо саме важкий мейк на очах може зробити вигляд старшим.

Надмірний макіяж очей може зістарити - упевнена Вінслет Фото Getty Images

Що стосується фізичних вправ, то Кейт "закохана" у свій велотренажер. Крім того, вони разом із чоловіком фанати плавання в холодній воді, яке, на її думку, сприяє кровообігу та зберігає шкіру чистою.

І саме чоловік актриси спонукав її до крижаних купань, адже він є фанатом нідерландського екстремального спортсмена Віма Гофа, якого ще називають Крижаною людиною.

Родина Вінслет має пляжний будиночок на узбережжі Західного Сассекса, де Кейт часто можна зустріти після купання в морі. Також актриса приймає зранку холодний душ.

Крижана вода - один із секретів краси аторки Фото Harper's Bazaar

Крім велосипеда і крижаної води, Кейт полюбляє силову йогу пару разів на тиждень і щоденні прогулянки з собакою.

У жовтні наступного року Вінслет виповнюється 50 років, і вона планує відсвяткувати це, можливо, приготувавши вечерю для друзів.

"Я не люблю великих вечірок і терпіти не можу сюрпризів. І я хочу провести рік, роблячи 50 чудових речей, будь то певний похід, якого я ніколи не робив, або місце, де я ніколи не була, вчинки доброти – я збираю невеликий список", - зізналася актриса "Harper's Bazaar".

Прогулянки з собакою - одна з регулярних активностей Кейт Фото Harper's Bazaar

Як відомо, у Вінслет троє дітей - дочка Мія Хані від першого чоловіка, син Джо Алфі від другого та ще один син Беар від нинішнього чоловіка Неда, з яким вона побралася у грудні 2012.