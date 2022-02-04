"Я не виглядаю так увесь час": Кейт Вінслет перед камерою зняла макіяж та закликала бути собою. ВІДЕО

Британська акторка Кейт Вінслет у чесному відео показала, як виглядає її лице без мейкапу. 46-річна зірка зняла його просто перед камерою, ставши героїнею відеоролика з нагоди Міжнародного місяця підняття самооцінки.

Вінслет, а ще Хелен Міррен, Віола Девіс, Єва Лонгорія долучилися до проєкту L'Oreal "Я цього варта".

Кейт Вінслет показала, як виглядає без макіяжу

"Я цього варта. Ця фраза чудова. Я певна, ви, можливо, думаєте: "Ну, їй просто так говорити. Вона години витрачає на зачіски та мейкап, щоби так виглядати. Звісно, вона відчуває, що того варта". Тому що краса може здаватися суперсилою, чи не так?", - говорить Кейт на початку відео.

"Будемо чесні, я не виглядаю так увесь час. А хто виглядає?", - каже зірка, заколює волосся та починає знімати мейк.

Як наголошує Вінслет, важливо навчитися приймати себе і без "суперсили", віднайшовши те справжнє, що криється під нею.

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"Коли ми були молодші, ми всі вважали, що наша цінність в нашому обличчі, нашій фігурі чи в тому, скільки уваги ми одержуємо, чи наскільки ми популярні, чи скільки у вас "лайків" порівняно з вашими друзями. Але вона ні в одній із цих речей", - зазначає акторка.

"Я цього варта - це про право бути собою. По правді ладнати зі своїм тілом, своєю шкірою та своїм обличчям - яке зміниться з роками - це просто факт", - наголошує Вінслет.

Нагадаємо, раніше Кейт розповідала, що в школі була жертвою булінгу через надмірну вагу.

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