Шоумен Сергій Сивохо помер на 55-му році життя

Актор, телеведучий та шоумен, колишній гравець "КВК" Сергій Сивохо пішов із життя в віці 54 років.

Про його смерть у Facebook 17-го жовтня повідомила подруга Світлана Бердецька.

"...Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно улюблена мною людина, великий друг Ізраїлю, надзвичайний артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені дуже тебе бракуватиме. Вічна пам'ять, Серьожо", - написала вона.

Сергію Сивохо було 54 роки Фото з Facebook

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Як повідомляє "Обозреватель" із посиланням на пресслужбу Сивохо, шоумен помер у Німеччині. Причиною стала хронічна хвороба легень.

Як відомо, в 1990-х Сергій Сивохо змагався в "Клубі веселих та кмітливих" спочатку в складі команди Донецького політеху, згодом "Дрім-Тім". Шоумен знімався в кіно та був ведучим гумористичних програм.

В останній рік на своїй офіційній та неофіційній сторінках у Facebook Сивохо переважно ділився новинами щодо надходження гуманітарної допомоги Україні, вітав зі святами, але про своє здоров'я не писав Фото з Facebook Сивохо

У 2019-му році креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" балотувався в народні депутати від партії "Слуга народу". Того ж року Сивохо обійняв посаду радника Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу, на якій пробув декілька місяців.

