Багатодітна дружина нацгвардійця представить Україну на "Місіс Всесвіт"-2024. ФОТО

Тетяна Сухачова 7 грудня 2023, 10:00

Стало відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Місіс Всесвіт"-2024, що незабаром відбудеться у США.

Переможницею всеукраїнського змагання стала 37-річна багатодітна мама та дружина нацгвардійця Олена Єлізарова.

Єлізарова представлятиме Україну на фіналі конкурсу в США, що відбудеться з 14 по 20 січня

Єлізарова представлятиме Україну на фіналі конкурсу в США, що відбудеться з 14 по 20 січня

фото пресслужба конкурсу

Жінка виховує 4 дітей – трьох хлопчиків та дівчинку. Вона також є дизайнером інтер’єрів та має власний бренд ювелірних виробів.


"(Конкурс – ред.) це ще один майданчик, на якому Україна може заявити про себе. Розповісти про нашу культуру та традиції, зробити більш помітними витвори українських дизайнерів одягу та аксесуарів. Для мене велика честь і відповідальність представляти нашу країну в цей складний час", — сказала Олена.

Сімейний портрет родини Єлізарових

Сімейний портрет родини Єлізарових

фото пресслужби конкурсу

До речі, Єлізарова має не лише власну справу, але й творчі захоплення. Жінка написала дитячу казку та колискову, яку навіть відзначили на конкурсі Global Music Awards в категорії "Найкраща пісня для дітей".

37-річна Олена має власний ювелірний бізнес й творчі захоплення

37-річна Олена має власний ювелірний бізнес й творчі захоплення

фото пресслужби конкурсу
Жінка пише дитячу літературу та виховує 4-х дітей

Жінка пише дитячу літературу та виховує 4-х дітей

фото пресслужби конкурсу

Нагадаємо, минулого року Україну представляла уродженка Тернополя, багатодітна мама та власниця благодійного фонду Тетяна Чубак.

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