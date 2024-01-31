Зірка "Дизель Шоу" Булітко стала нареченою
Акторка та співачка Вікторія Булітко незабаром офіційно покине лави зіркових холостячок. Артистка "Дизель Студіо" заручилася зі музикантом Кирилом Поповичем.
Коханий влаштував Віці освідчення-сюрприз у її 41-ий день народження, який вона святкувала 25-го січня.
Дозрівши поділитися своїм шастям із шанувальниками, Булітко виклала відео на свій YouTube-канал.
Кирило здивував дівчину, прикрасивши кімнату свічками та, як годиться, став на одне коліно із букетом та обручкою. Судячи з бурхливої реакції Вікторії (яку можна побачити з 6:23), вона ні секунди не вагалася, перш ніж погодитися.
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До слова, у свій день народження Віка написала в Instagram пост про свої найзаповітніші бажання.
"Перше бажання не змінилося з минулого року - я бажаю найшвишої Перемоги нашій Вільній Країні. Друге особисте - хочу міцну добру веселу сім'ю зі щасливими діточками", - зізналася вона.
Нагадаємо, 2023-ий рік був непростим для Булітко. Артистка перенесла серйозну хворобу.