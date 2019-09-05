Омелян, Нищук та Соболєв сходили на прем'єру фільму про Стуса
Четвер, 5 вересня 2019, 10:35
4-го серпня в Києві відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Заборонений" про поета і дисидента Василя Стуса.
Зазвичай на подібні заходи ходив експрезидент Петро Порошенко з дружиною Мариною, але цього разу їх не було. Як не було і чинного президента Володимира Зеленського, який, між нішим,у червні був на концерті Діми Монатіка.
Зате побачити фільм першими прийшли ексміністри Євген Нищук, Володимир Омелян, Геннадій Зубко та інші відомі культурні та політичні діячі.
Віктор Медведчук, як і обіцяв, на прем'єру не з'явився.
Фото Дмитра Ларіна
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