Омелян, Нищук та Соболєв сходили на прем'єру фільму про Стуса

4-го серпня в Києві відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Заборонений" про поета і дисидента Василя Стуса.

Зазвичай на подібні заходи ходив експрезидент Петро Порошенко з дружиною Мариною, але цього разу їх не було. Як не було і чинного президента Володимира Зеленського, який, між нішим,у червні був на концерті Діми Монатіка.

Зате побачити фільм першими прийшли ексміністри Євген Нищук, Володимир Омелян, Геннадій Зубко та інші відомі культурні та політичні діячі.

Віктор Медведчук, як і обіцяв, на прем'єру не з'явився.

Колишній "кварталівець" Денис Манжосов, який ще у квітні хотів розказати ексклюзив про Володимира Зеленського, але передумав

Старший брат експрезидента Віктора Ющенка Петро Ющенко

Уже колишній міністр культури Євген Нищук вигуляв на прем'єрі кілька відтінків коричневого

Актриса театру та кіно Ірма Вітовська

Виконавець ролі Василя Стуса Дмитро Ярошенко

Співочі мама і дочка - Ніна і Тоня Матвієнко

Ексміністр Володимир Омелян у кежуалі, вже не депутат Єгор Соболєв з дружиною-телеведучею Марічкою Падолко та її колегою Лідою Таран

Телеведучий Слава Соломка вигуляв черговий метелик

Співоче подружжя Alyosha і Тарас Тополя

Режисер фільму "Заборонений" Роман Бровко

Ексміністр регіонального розвитку Геннадій Зубко (по центру)

Олексій Дівєєв-Церковний, який колись був телеведучим

Фото Дмитра Ларіна