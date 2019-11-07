Подкопаєва поділилася ніжним ФОТО з маленькою донькою

Гімнастка Лілія Подкопаєва, яка у вересні втретє стала мамою, поки не розкриває імені молодшої доньки, зате показує її в мережі.

41-річна спортсменка запостила в Instagram фото з крихіткою на руках та поміркувала про виховання дітей.

"Якщо хтось вам колись скаже про те, що часте носіння дитини на руках, грудь за вимогою або спільний сон можуть зіпсувати дитину, наведіть йому цю прекрасну цитату з книги К. Гонсалеса "Подарунок на все життя", - порадила Лілія.

Лілія годує донечку груддю

У самій цитаті з книги відомого педіатра про грудне вигодовування говориться про те, що неможливо зіпсувати дитину, приділяючи їй забагато уваги.

"...Псують дітей зовсім інакше. Їх псують, коли б'ють, ображають, насміхаються з ними, ігнорують плач. Навпаки, звертаючи увагу на дитину, носячи її на руках, пестячи, втішаючи, розмовляючи з нею, цілуючи, посміхаючись їй, ми виховуємо дитину добре та правильно", - ось ці слова Гонсалеса справили враження на Подкопаєву.

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Як відомо, в Лілі є двоє старших дітей, син Вадим та донька Кароліна. Молодша ж дівчинка - перша спільна дитина гімнастки та її нинішнього чоловіка Ігоря Дубинського.

Фото з Instagram Подкопаєвої