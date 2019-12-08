Різатдінова, Єгорова, Матвієнки і Литовченко вийшли на подіум у сукнях від Сумської
Актриса Ольга Сумська нарешті здійснила одну зі своїх давніх мрій – випустила колекцію одягу під назвою RIDNA.
Презентація відбулася 7-го грудня у Національному музеї народного декоративного мистецтва в Києві і була приурочена до 120-річчя української художниці Катерини Білокур.
"Можливо, це вас здивує, але з дитинства я мріяла бути художником модельєром. Мої шкільні зошити були змальовані моделями одягу, а мамочка турботливо зберігала всі мої ескізи. Я любила промальовувати найдрібніші деталі, хотіла створювати історичні костюми для театру і кіно. Сама шила з 14-ти років та вчилася кроїти за журналами мод", - зізналася актриса.
Дебютна колекція Сумської переважно складається з довгих шовкових суконь з авторськими квітковими принтами.
"Це неповторні тканини, єдині в своєму роді. Неймовірні яскраві мальви, троянди, чорнобривці, лілеї, колоски пшениці зі знаменитих картин Катерини Білокур. Так серед зими у нас на подіумі розквітне літо!", - ділилася Ольга.
На подіум у яскравих вбраннях вийшли гімнастка Ганна Різатдінова, телеведуча Людмила Барбір, актриси Олеся Жураківська, Лілія Ребрик, співачки Ніна і Тоня Матвієнко, актриса і телеведуча Сніжана Єгорова, молодша дочка Сумської Ганна Борисюк та інші.
Фото Артема Жавроцького для ТаблоID