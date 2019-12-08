Різатдінова, Єгорова, Матвієнки і Литовченко вийшли на подіум у сукнях від Сумської

Актриса Ольга Сумська нарешті здійснила одну зі своїх давніх мрій – випустила колекцію одягу під назвою RIDNA.

Презентація відбулася 7-го грудня у Національному музеї народного декоративного мистецтва в Києві і була приурочена до 120-річчя української художниці Катерини Білокур.

"Можливо, це вас здивує, але з дитинства я мріяла бути художником модельєром. Мої шкільні зошити були змальовані моделями одягу, а мамочка турботливо зберігала всі мої ескізи. Я любила промальовувати найдрібніші деталі, хотіла створювати історичні костюми для театру і кіно. Сама шила з 14-ти років та вчилася кроїти за журналами мод", - зізналася актриса.

Дебютна колекція Сумської переважно складається з довгих шовкових суконь з авторськими квітковими принтами.

"Це неповторні тканини, єдині в своєму роді. Неймовірні яскраві мальви, троянди, чорнобривці, лілеї, колоски пшениці зі знаменитих картин Катерини Білокур. Так серед зими у нас на подіумі розквітне літо!", - ділилася Ольга.

На подіум у яскравих вбраннях вийшли гімнастка Ганна Різатдінова, телеведуча Людмила Барбір, актриси Олеся Жураківська, Лілія Ребрик, співачки Ніна і Тоня Матвієнко, актриса і телеведуча Сніжана Єгорова, молодша дочка Сумської Ганна Борисюк та інші.

Сніжана Єгорова, Марина Кінах, Влада Литовченко та Ніна Матвієнко стали моделями показу колекції своєї подруги - Ольги Сумської

Чоловік Ольги, Віталій Борисюк був ведучим і розпорядником

І селфімейкером

Владі Литовченко дісталася синя сукня з ошатним намистом

Телеведуча Марися Горобець

Шеф-редакторка журналу Viva! Іванна Слабошпицька

Донька Сумської і Борисюка Аня навчається на актрису

Психолог Наталія Холоденко

Актриса Олеся Жураківська

Гімнастка Ганна Різатдінова якось казала, що дуже любить брати участь у показах і позувати фотографам

Влада Литовченко в одязі від Сумської згадала своє модельне минуле

Телеведуча Надія Матвєєва

Телеведуча Неля Шовкопляс

Багатодітна мати, телеведуча Сніжана Єгорова

Дружина колишнього політика Анатолія Кінаха, Марина

Телеведуча Людмила Барбір

Габріеллі Масанзі дісталася чи не найяскравіша сукня

Ніна і Тоня Матвієнко вийшли на подіум разом

Господиня заходу Ольга Сумська тепер може називати себе дизайнеркою

Фото Артема Жавроцького для ТаблоID