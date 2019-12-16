Дімопулос, Шоптенко та Литвин вигуляли червоні черевички на світському балу

Санта Дімопулос, Оля Полякова, Віра Брежнєва, Олена Шоптенко, Зоя Литвин, Євгенія Червоненко та ще багато відомих модниць вигуляли вечірні сукні на щорічному балу L’Officiel Red Shoes Christmas Dance.

Як повідомляє JetSetter, дрескодом були червоні туфлі.

На паркет цього вечора вийшли дебютанти та учасники минулих років, які протягом місяця готувалися під керівництвом професійних хореографів. А кульмінацією став виступ Віри Брежнєвої.

Брежнєва знехтувала дрескодом на користь тоненьких босоніжок на шпильках

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Зоя Литвин і черевички вибрала червоні, і сумочку, і помаду. До того ж, вона обрала легендарну модель туфель від Manolo Blahnik, яка була у Керрі Бредшоу в серіалі "Секс і місто"

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Фото JetSetter.ua