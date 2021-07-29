Слідча, балерина та працівниця пасіки: як пройшов кастинг на "Міс Україна Всесвіт"

28-го липня у Києві минув кастинг учасниць на конкурс "Міс Україна Всесвіт".

Як розказала ТаблоID президентка конкурсу Анна Філімонова, цього року вона змінила концепцію і не проводила кастинг у публічному місці.

"Я вирішила створити дівчатам максимально комфортну атмосферу і приватність. Щоби вони чітко розуміли, що таке конкурс Miss Universe, які його цінності, хто його власники, і що насправді підготовка до нього - це велике навантаження, як підготовка до Олімпіади у спортсменок", - зауважила Анна.

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Під час кастингу дівчата почули велику лекцію від "Міс Україна Всесвіт"-2021 Єлизавети Ястремської.

Цікаво, що цього разу кастинг був без купальників.

"Ми зробили акцент на спілкуванні. Можливо, з часом ми скасуємо вихід в купальнику. Я думаю про це давно, так хочеться максимально етично показати дівчат, без старих стереотипів", - пояснила Філімонова.

Ястремська ділилася досвідом з претендентками на участь у конкурсі

"Чи змінилися дівчата у порівнянні з попередніми роками? Вони змінюються щороку. Я стільки поколінь дівчат вже бачила і всі різні. У всіх, хто прийшов на кастинг, простежується чітка позиція: всі хочуть домогтися успіху, розвинути свій особистий бренд, зробити ім'я або завдяки популярності, який дає конкурс, привернути увагу до свого бізнесу або бренду", - каже президентка конкурсу

"Час пустушок, які мріють вдало вийти заміж, минув. Всі дівчата висловлюють намір заробляти самі. Стають особистостями. Були дівчата, які зізналися, що бачать себе в політиці або соціального життя. І вже багато чого досягли в сфері міжнародних відносин. Мислять прогресивно. Їх щиро хвилюють питання екології, допомоги дітям з інвалідністю", - запевняє Філімонова

"На кастинг прийшли бізнеследі, багато спортсменок, причому майстрів спорту з гімнастики, волейболу та гандболу. Була дівчина, яка працює слідчою, і насмішила нас фразою "я своїх злочинців всіх люблю". Була балерина. Лікар-косметолог, дівчина, яка працює на пасіці і робить мед, власниця фітнес-клубу. Були блогери і СММ фахівець. Стиліст і дизайнер одягу", - розказує Анна

"Я почала свій виступ з фрази: "Будь ласка, будьте собою і максимально щирими, розповідаючи про себе. Решті ми навчимо".

Це був перший етап кастингу, під час якого відібрали 7 дівчат

"Для мене важливо вибрати команду, яка не буде конкурувати в процесі підготовки, пліткувати і йти на підступи", - наголосила Філімонова

Фото Дмитра Ларіна